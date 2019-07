”Ebolautbrottet i Kongo det svåraste hittills”

Spridningen av ebola har nått nya nivåer i östra Kongo-Kinshasa, när snart ett år har passerat sedan epidemin startade. Av närmare 2.400 smittade har 1.600 personer dött och sjukdomen har korsat gränsen till Uganda och enstaka fall har dykt upp nära Sydsudan. Varje dag tillkommer mellan 10 och 15 nya fall.

Men det är miljonstaden Goma som oroar experterna mest och nu kräver Peter Piot, direktör för London School of Hygiene & Tropical Medicine, LSHTM, att ett nytt experimentellt vaccin sätts in för att skydda befolkningen i områden som ännu inte drabbats. Redan har 150.000 personer fått ett vaccin med det tekniska namnet rVSV-ZEBOV, men tillverkaren Merck börjar få slut på doser och nu vill Piot att ett nytt vaccin från läkemedelsjätten Johnson & Johnson sätts in.

– Vi har varit extremt lyckosamma med att det inte varit några fall utanför den nuvarande smittspridningszonen, bortsett från ett par fall i Uganda, men det är Goma och Kisangani vi nu måste förbereda oss på, säger Piot på telefon från London.

Han menar att en kampanj med Johnson & Johnsons nya försöksvaccin borde inledas omgående i Goma, den regionala huvudstaden på gränsen till Rwanda som är mycket utsatt om smittspridningen fortsätter med oförminskad styrka.

– Alla hälsoarbetare och andra människor i frontlinjen måste skyddas – inte bara mot den nuvarande epidemin utan även för framtida ebolautbrott i Kongo. Dessutom måste behandlingscenter byggas redan nu och inte när smittan kommit till Goma och läget blivit akut.

Det har gått 43 år sedan en trafikpilot lämnade över en blå termosflaska till Piot som då, 1976, var en nyutexaminerad mikrobiolog vid ett laboratorium i Antwerpen. I flaskan låg bland smältande isbitar två spruckna provrör med vävnadsprover som tagits från en nunna som avlidit i en mystisk sjukdom i Kongo.

Proverna visade likheter med det så kallade marburgviruset som tio år tidigare spridits från ugandiska försöksapor i ett labb i Tyskland. Piot packade väskorna för avresa mot Kongo och staden Yambuku, där han tillsammans med kongolesiska kolleger kunde konstatera att de upptäckt en ny sjukdom som fick sitt namn från en flod i närheten: ebola.

Likt systerviruset marburg är ebola en så kallad blödarfeber som med ett hastigt sjukdomsförlopp på ett par veckor slår ut kroppens interna organ och dödar nio av tio smittade som inte får behandling. Sjukdomen var länge fruktad och mytomspunnen men förde en obskyr tillvaro med små utbrott i Centralafrikas inland.

Piot, som under studietiden trotsat rådet av en professor att inte satsa på infektionssjukdomar då ”alla redan var upptäckta”, skulle några år senare studera en annan ny sjukdom och slå fast kopplingen mellan drabbade homosexuella i USA och heterosexuella i Kongo. Aids, som är en följd av hivviruset, har till dags dato skördat runt 35 miljoner människoliv och lika många lever i dag med smittan. När krisen var som värst på 1990-talet och FN skapade organet UNAids blev Piot dess första chef, en post han hade mellan åren 1994 och 2008.

En tungviktare, med andra ord, som fick återvända till sjukdomen som startat hans karriär i samband med 2014 års ebolautbrott i Västafrika som är det största hittills kända. Över 11.000 personer dog. Katastrofen hade sannolikt kunnat begränsas om det internationella samfundet reagerat snabbare.

Över 11.000 personer dog i det västafrikanska ebolautbrottet 2014. Arkivbilden visar hälsoarbetare som bär ut liket av en kvinna som avlidit i misstänkt ebola i Liberias huvudstad Monrovia. Foto: Erik Esbjörnsson

I en intervju med DN kallade Piot den saktfärdiga reaktionen för ”ett andra fiasko” för världshälsoorganisationen WHO (där det första var aids) och han hoppades att det katastrofala utbrottet skulle bli en väckarklocka för det internationella samfundet.

Tycker du, så här fem år senare, att det blev någon förbättring inom WHO?

– De är mycket mer responsiva och reagerar snabbare. Tedros (Adhanom, WHO-chef sedan 2017, reds anm) har varit där sju gånger tror jag och han visar ledarskap. Man kan hävda att WHO borde arbeta närmare lokalbefolkningen men detta är det mest komplicerade och svåraste ebolautbrottet någonsin på grund av konflikten. Det är första gången de verkligen måste ducka för kulorna och flera behandlingscenter har bränts ned.

Det var i början av augusti i fjol som fallen dök upp kring staden Beni i östra Kongo, där konflikt varit en del av vardagen under mer än två decennier. Rebellgruppen ADF kontrollerar stora delar av området kring Beni, samt kring Butembo längre söderut där sjukdomen just nu sprids som fortast. Ebolautbrottet och det allvarliga säkerhetsläget gjorde att 1,2 miljoner människor i området aldrig fick rösta i fjolårets presidentval, vilket ökade misstron mot myndigheterna som anklagades för att hitta på sjukdomen av politiska skäl då oppositionen är stark i denna del av Kongo.

– Det hjälpte verkligen inte. Det har bidragit till bristen på förtroende och uppfattningen om att ebola inte är verkligt, säger Piot som önskar att man i större utsträckning involverar ickepolitiska lokala ledare i informationsarbetet.

En begravningsarbetare vid en massgrav för ebolaoffer utanför staden Beni i östra Kongo. Foto: Paul Hansen

Där syftar han främst på präster och traditionella botgörare som ännu inte har förbrukat sitt förtroende, vilket är fallet med den kongolesiska regeringen som sitter i Kinshasa, 160 mil åt sydväst.

– Folk har alla skäl att inte lita på myndigheterna när du ser övergreppen mot mänskliga rättigheter från alla sidor, inte bara från miliser och opposition utan också från regeringssoldater. Vad har de fått från regeringen? Ingenting.

”Det har sedan 2014 gjorts verkliga kvalitativa förändringar i behandlingen men de omsätts inte i högre överlevnad för folk kommer för sent”

Misstron har hindrat informationsinsatser och försvårat spårning av människor som kommit i kontakt med insjuknade. Just nu dör folk i sina hem innan de ens hunnit eller velat uppsöka vård.

– Det har sedan 2014 gjorts verkliga kvalitativa förändringar i behandlingen men de leder inte till högre överlevnad. Folk får vård för sent, säger Piot.

Kring sin 65-årsdag för fem år sedan reste han tillsammans med sin hustru tillbaka till Yambuku, missionsstationen där han gjorde sina första banbrytande upptäckter i mitten av 1970-talet.

Plantagerna som tidigare erbjudit arbetstillfällen låg i träda, taket på kyrkan var på väg att rasa in och det fanns inga kontanter i en ekonomi som i stället byggde på byteshandel.

– Det var väldigt emotionellt. Jag hade hoppats att det skulle ha blivit bättre men situationen var värre än på 1970-talet då det redan var illa. Det fanns ingenting. Ingen sjukvård, inga bilar. Så är inte fallet i hela Kongo men en stor del av befolkningen saknar tillgång till grundläggande sjukvård.

Här ligger det stora problemet för Kongo. Landet är fyra gånger så stort som Frankrike till ytan och de enorma tillgångarna av diamanter, ädelmetaller och mineraler skulle kunna innebära en dräglig tillvaro för dess 80 miljoner invånare. Men i stället har vanstyret varit permanent sedan den belgiske kungen Leopold II koloniserade området i slutet av 1800-talet. Komplexa konflikter kring etnicitet och landägande har förvärrats av naturresurser som finansierat krigen.

Ett pågående utbrott av mässling vittnar om det allmänt katastrofala läget i Kongos hälsosektor. Runt 1.500 personer har dött i detta utbrott vilket gör det lika dödligt som ebola men under hälften så lång tid. Det startade i januari i år. Bekämpningen av detta utbrott försvåras när ebola suger resurser från ett redan svagt system.

– Mässling, kolera, alla dagliga infektioner som dödar människor – hur hanterar vi det? Det är något som befolkningen också lyfter fram, att man bara verkar bry sig om ebola. Barn dör i mässling och malaria så den kritiken är berättigad.

Men flera gånger under samtalet påpekar Piot att han är optimist.

– Jag är alltid optimistisk. Positiv men inte naiv. I stället för att fokusera på det negativa måste vi se på vad vi kan göra och just nu finns det behov av en större mobilisering.

Fakta. Demokratiska republiken Kongo Demokratiska republiken Kongo, ofta kallat Kongo-Kinshasa (för att skilja från grannlandet Kongo-Brazzaville) är med 2,3 miljoner kvadratkilometer Afrikas till ytan näst största land och har drygt 80 miljoner invånare. Landet upplevde en brutal kolonialtid under belgiske Kung Leopold II:s styre och styrdes under tre decennier av den ökända diktatorn Mobutu Sese Seko. Sedan hans fall på slutet av 1990-talet har landet genomgått en lång rad konflikter som beräknas ha kostat flera miljoner människor livet. I dag är Felix Tshisekedi president, efter att Joseph Kabila stigit åt sidan i vintras. Visa mer