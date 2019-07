Internationellt nödläge utlyst efter ebolautbrottet i Kongo

Ebolaepidemin i östra Kongo har pågått sedan i augusti förra året. Hittills har runt 2.500 människor smittats av viruset och 1 700 har dött.

I måndags konstaterades det första fallet av sjukdomen i miljonstaden Goma, på gränsen till Rwanda. Det beskrivs som en stor upptrappning av situationen och är något som flera bedömare har varnat för. Staden är en knytpunkt i regionen och har till exempel en internationell flygplats.

På onsdagen beslutade Världshälsoorganisationen WHO:s expertkommitté om att klassa epidemin som ett internationellt nödläge.

Kommittén beskriver spridningen av viruset till Goma och att smittan har pågått i nästan ett år, som några av anledningarna till beslutet. Samtidigt understryker de att utbrottet inte ska ses som ett globalt hot, och att några fler fall i Goma ännu inte har upptäckts.

Kriterier för att ett nödläge ska utlysas av WHO är att smittan ses som ett hot mot folkhälsan i andra länder, och att samordnade insatser behövs för att stoppa spridningen.

– Det är dags att världen uppmärksammar det här och att vi fördubblar våra insatser. Vi måste jobba tillsammans med Kongo för att utbrottet ska få ett slut, sa WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusi i samband med onsdagens beslut.

Han säger enligt The Guardian att det kommer att behövas ”hundratals miljoner dollar” för att kontrollera smittan.

WHO avråder starkt från stängda gränser och restriktioner i resande och handel med östra Kongo. Man menar att det skulle förvärra situationen. Istället behövs fler vaccindoser och mer resurser.

Varje dag har 10 och 15 personer smittats med viruset i östra Kongo. När viruset konstaterades i Goma i helgen var det hos en pastor som tagit med sig smittan på en bussfärd söderut. Han är nu avliden.

Det här är den femte gången som WHO väljer att klassa en smitta som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det senaste tillfället var vid zikautbrottet i Brasilien 2016. Innan det gällde nödläget ebolaepidemin i Västafrika som pågick mellan 2014 och 2016. Över 11.000 människor dog, och WHO fick då kritik för att ha agerat för sent.