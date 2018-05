Ebolavaccin sätts in i Kongo på söndag

Det är utanför staden Mbandaka i västra Kongo som 45 misstänkta fall av ebola har rapporterats sedan den 4 april. Totalt har 25 personer avlidit. Ebola har bara bekräftats i 14 av de 45 fallen enligt den senaste uppdateringen från den 17 maj.

På fredagseftermiddagen gav WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreysus en uppdatering av läget, flankerad av Robert Steffen som är chef för ebolainsatsen. De har själva nyligen återvänt från en blixtvisit till det drabbade området.

– Vi är väldigt imponerade av vad vi sett på marken. Regeringen organiserar arbetet och kommittéer går från hus till hus, de har identifierat runt 530 kontakter med misstänkta smittade vilket hjälper oss i kontaktspårningen och i vaccineringen som vi planerar att inleda på söndag, säger Tedros.

Ett mobilt laboratorium har upprättats i staden Bikoro utanför Mbandaka där merparten av fallen har dykt upp. Bikoro ligger otillgängligt och såväl utrustning som personal måste flygas in med helikopter, vilket försvårat insatsen rent logistiskt, enligt WHO-chefen.

Ett enskilt fall i staden Mbandaka, som har 1,2 miljoner invånare, oroar omvärlden mer än de andra fallen då staden ligger vid Kongofloden och har tät trafik med den tio gånger större kongolesiska huvudstaden Kinshasa. En spridning dit skulle kunna få stora konsekvenser då staden har lika många invånare som den sammanlagda folkmängden i Liberia och Sierra Leone, som drabbades hårt i 2014 års västafrikanska utbrott av sjukdomen.

Ändå väntar WHO med att kalla utbrottet för en kris av internationellt omfång.

– Givet att utbrottet bara bekräftades för tio dagar sedan och att svaret sedan dess har varit starkt från Kongos regering, från WHO och andra partners – mobila laboratorier har satts in, lokala ledare har engagerats, en luftbro har upprättats, personal har flugits in – så tror vi att vi kan behålla läget under kontroll. Dessutom finns viss optimism på grund av att vaccinet (som utvecklades i samband med utbrottet 2014) är på väg att rullas ut, säger Steffen som tillägger:

– Nödkommittén rekommenderar att regeringen, WHO och alla partnerorganisationer fortsatt är på tårna så att inte situationen förvärras kraftigt. Men i dagsläget ser vi ingen anledning att införa rese- eller handelsrestriktioner även om vi redan inlett screening av passagerare på flygplatsen i Kinshasa och på andra håll i landet och i grannländerna, säger han.

Ebola är en så kallad blödarfeber med mycket hastigt och brutalt förlopp. Mellan 60 och 70 procent av de smittade dör. Sjukdomen sprids bara av människor som visar symptom och är inte luftburen.

Inkubationstiden är mellan två dagar och tre veckor. I det stora utbrottet i Västafrika 2014 smittades totalt 28 616 personer. Av dessa förlorade 11 310 livet.

En bidragande anledning till att det gick så illa just i Västafrika var att det var det första kända tillfället då sjukdomen dök upp i regionen. Kongo är däremot det land som haft flest utbrott sedan sjukdomen upptäcktes 1976, i staden Yambuku som ligger 50 mil nordost om Mbandaka. Därför finns en annan rutin kring hanterandet av ebola.

