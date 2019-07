Efter branden i Notre-Dame: Skolor hålls stängda på grund av höga blyhalter

I samband med katedralbranden i mitten av april frigjordes stora mängder blypartiklar ur spiran och taket, uppger France 24.

I torsdags stängdes en förskola och en grundskola, som var öppna för fritidsaktiviteter under sommaren, i närheten av Notre-Dame. Det uppgavs vara en försiktighetsåtgärd sedan myndigheterna uppmätt blyhalter som översteg 5.000 mikrogram per kvadratmeter utanför lokalerna, uppger nyhetsbyrån AFP.

Myndigheterna har rengjort området, men det har inte haft avsedd effekt – halterna är fortfarande för höga.

Nu meddelar borgmästarkontoret att skolorna inte kommer att öppna igen under resten av sommaren, eftersom halterna inte har sjunkit under 1.000 mikrogram per kvadratmeter.

– Vi kommer att fortsätta rengöringen, säger biträdande borgmästare Emmanuel Grégoire till AFP.

Enligt toxikologen Robert Garnier är barn särskilt exponerade för blyföroreningar, eftersom de stoppar saker i munnen som kan vara kontaminerade, menar han.

– De absorberar mellan fyra och fem gånger mer bly än vuxna, säger han.

Oron är nu stor bland föräldrar.

– Barnen har lekt i fontänerna , varit barfota på gården. De har ätit grönsaker i sin köksträdgård, säger en kvinna till tv-kanalen France 2.

