Det är det f inländska institutet för hälsa och välfärd som har tagit fram siffrorna.

Under 2018 konsumerades 10,4 liter ren alkohol per individ som fyllt 15 år i Finland medan alkoholkonsumtionen år 2017 var 10,3 liter för samma grupp. Siffrorna för svenskarnas alkoholvanor för 2018 är inte klara ännu men under 2017 drack vi nio liter ren alkohol per person och år.

Även om ökningen är mycket liten, endast 0,6 procent, är det ett trendbrott. Under de senaste åren har finländarnas alkoholkonsumtion sjunkit, men nu vänder grafen plötsligt uppåt.

Under 2018 har två större lagförändringar genomförts i Finland. Det har redan tidigare varit tillåtet att sälja alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning i dagligvaruhandeln. Nu har man utökat lagen till att även börja gälla alkoläsk.

Dessutom har man höjt procentgränsen för dryckerna som får säljas i vanliga matbutiker. Från 4,7 till 5,5 procent alkohol.

– Med viss oro ser vi på utvecklingen. Vi har haft en fin nedåtgående trend som nu verkar att för första gången på tio år ha brutits och vi har fått en liten uppgång i konsumtionen, men vi ska inte dra förhastade slutsatser än, säger Thomas Karlsson vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland till Sveriges radio.

Samtidigt som de nya alkohollagarna trädde i kraft höjdes alkoholskatten. Uppgången på 0,6 procent var inte så hög som många hade befarat efter att de nya lagarna trädde i kraft. Siffrorna är preliminära och skulle kunna vara slumbaserade. Men Thomas Karlsson hoppas att de som förespråkar ytterligare liberalisering av alkohollagen, vill vänta tills en grundligare utvärdering har kunnat göras av finländarnas alkoholvanor.

– Själv har jag sagt att vi borde se hur situationen ser ut om två år, säger Thomas Karlsson.