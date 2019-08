Efter moskéattack: Norska polisen höjer säkerheten vid muslimsk högtid

Strax efter klockan 16 på lördagseftermiddag kom larmet om en misstänkt skottlossning vid en moské i Bærum några mil utanför Oslo. Vittnen har hävdat att skott avlossades, men polisen hade på söndagsmorgonen inte bekräftat de uppgifterna.

Två personer skadades lindrigt, varav en av dem är den misstänkte mannen.

Polisen grep mannen, som är i 20-årsåldern, misstänkt för attacken och i samband med gripandet hittades dessutom två vapen. Utredningsarbetet ledde polisen till en lägenhet i Bærum och man fattade beslut om husrannsakan. När polisen tog sig in i bostaden upptäcktes kroppen efter en ung kvinna.

– Vi utreder det som ett möjligt mord. Den döda är ung, och hittades då polisen tog sig in i lägenheten där den gripne mannen bor, sade Rune Skjold vid Oslopolisen på en presskonferens sent på lördagskvällen.

Både mannen och kvinnan uppges ha bott i lägenheten, enligt polisen.

– Den gripne har hållit till i denna lägenhet de senaste åren, sade Rune Skjold.

Först under natten kunde polisen förhöra mannen efter att han fått vård för de skador han fick när han brottades ner utanför moskén.

– Det har hållits ett kort förhör, uppger mannens försvarare Unni Fries till VG.

På söndagen infaller muslimska högtiden eid al-adha, som firas dagen efter att den årliga pilgrimsvandringen till Mecka avslutats. Norska polisen har efter attacken mot moskén i Bærum satt in extra resurser för att skydda muslimer runt om i landet, enligt ett pressmeddelande.

– Även om det just nu inte finns en förhöjd hotbild så är detta något vi tar på stort allvar genom att se till att vi har god beredskap i dag, säger Knut Smedsrud, chef för beredskapsavdelningen vid norska polisen.

– Det är för att alla som firar i Oslo ska kunna känna sig så trygga som möjligt. Vi har också beslutat att beväpna all personal som jobbar i Oslos polisdistrikt, sade inspektören Jan Eirik Thomassen under en presskonferens under en pressträff på lördagen.

Många frivilliga rapporteras ha anmält sig att hjälpa till och stötta moskébesökare dagen efter mordförsöket.

– Vi sätter stort värde i detta och uppmanar de intresserade att ta kontakt med en moské i deras närområde, skriver organisationen Islamisk råd Norge på sin Facebooksida.