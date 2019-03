Enligt Reuters har presidentens kansli skickat ut en rad meddelanden under måndagskvällen, där man även uppger att en folkomröstning om en ny konstitution ska hållas och att presidentvalet kommer skjutas upp. Valet var planerat till april, inget nytt datum har satts.

Presidentens kansli meddelar också att premiärminister Ahmed Ouyahia avgår och ersätts av inrikesminister Noureddine Bedoui, samt att Ramtane Lamamra, en diplomatisk rådgivare till Bouteflika, har utsetts till vice premiärminister.

Tiotusentals människor har de senaste veckorna samlats på gatorna för massprotester mot den åldrande presidenten, som styrt landet i 20 år men som efter en stroke för några år sedan sällan gjort offentliga framträdanden.

En femte mandatperiod skulle gå emot landets grundlag, men planerna på en ny kandidatur bekräftades för en dryg vecka sedan, när en officiell ansökan lämnades in. Samtidigt uppgavs det att han skulle utlysa nyval inom ett år, om han vann valet i april.

Bouteflika återvände till Algeriet under söndagen, efter att ha varit i Schweiz för läkarvård. Under perioden han varit borta har allt fler av hans långvariga allierade ställt sig på demonstranternas sida, och under måndagen meddelade över tusen domare i landet att de skulle vägra att övervaka presidentvalet om Bouteflika ställde upp, skriver Reuters.

Beskedet att han nu drar tillbaka sin kandidatur möttes under måndagskvällen av jublande folkmassor på gatorna i Algeriet.

– Våra protester har burit frukt! Vi besegrade dem som förespråkade en femte mandatperiod, säger taxichauffören Mohamed Kaci till Reuters.