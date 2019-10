Efter Ukrainaavslöjandet: Trump allt aktivare på Twitter

Under natten till torsdagen publicerade USA:s president Donald Trump ännu en attack på sin motkandidat till presidentposten, före detta vicepresidenten Joe Biden som just nu leder i opinionen inför Demokraternas primärval. ”Kolla på det här fotografiet!”, skrev Trump till en nu nedtagen video som med en referens till bandet Nickelback kritiserade Biden.

Inlägget är ett av rekordmånga Donald Trump publicerat på Twitter sedan Demokraternas ledare i representanthuset, Nancy Pelosi, bekräftade att man inleder en officiell utredning om att ställa Donald Trump inför riksrätt den 24 september.





Faktum är att Trump hunnit skriva över 250 inlägg på Twitter sedan den 24 september, i genomsnitt nästa 40 inlägg om dagen. Bland annat hann Trump den 29 september twittra 23 gånger på 23 minuter i en kaskad av attacker mot Fox News-programledaren Ed Henry, där Trump delade inlägg från ett stort antal till synes slumpmässigt valda konton som kritiserade Henry. En av delningarna var av ett inlägg från ett satirkonto som byter ut inlägg i Trumps egna så att de istället handlar om hajar.

I regel använder Trump Twitter som en plattform för att attackera motståndare och bygga stöd bland sina egna supportrar, särskilt i situationer där Trump är ansatt. En kulm i Trumps Twitteraktivitet ägde till exempel rum i samband med att särskilda utredaren Robert Muellers rapport om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 offentliggjordes i april i år.





Donald Trump har använt Twitter sedan 2009, men började skriva inlägg regelbundet först under 2013. Många av inläggen är referenser till vad som tidigare sänts på Fox News-programmet Fox and friends som Trump tittar på nästan varje dag.

I många fall har Trumps ofta frisläppta och spontana inlägg på Twitter väckt kontrovers, som när han delade en serie filmer från det högerextrema brittiska partiet Britain First. Trump delar ofta, i många fall humoristiska, videoklipp han och hans stab hittar på nätet. Under tisdagen delade han till exempel en arbetsplatsolycka som räddades i sista stund med texten ”Bra jobbat, ni hann precis i tid!”.

DN:s genomgång visar att Trump aldrig twittrar så mycket tidigare under en och samma sjudagarsperiod sedan han tillträdde som USA:s president i januari 2017, vilket även en granskning från CNBC kunnat visa.

DN:s genomgång visar att Trump blivit allt aktivare på Twitter sedan han tillträdde som president. Under början av sin tid som president skrev Trump mellan 200 och 300 inlägg på Twitter varje månad, en siffra som varit dubbelt så hög under andra halvan av 2019.

CNBC:s genomgång visar att majoriteten av Trumps inlägg på Twitter under den senaste veckan just haft med frågan om riksrätt att göra. Framför allt har Trump gått till hårda angrepp mot Adam Schiff, demokraten som leder representanthusets underrättelsekommitté.

Bland annat har han anklagat Schiff för att ha felaktigt återgett Trumps samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, och sagt att Shiff bör utredas för landsförräderi. Trump valde även under måndagen att på Twitter citera en pastor som på Fox News hävdat att ett inbördeskrigsliknande tillstånd skulle inträffa om Trump avsattes som ett resultat av riksrättsförfarandet.

Pressen som Trump just nu står inför märks även utanför Twitter. Under en presskonferens under onsdagen med Finland president Sauli Niinistö vägrade Trump svara på en fråga om vad han egentligen ville att Zelenskyj skulle göra åt Joe Biden och dennes son för att istället uppmana journalisten som ställde frågan att ställa frågor till Niinistö.

”Jag har svarat på allt. Det är en bluff, och vet ni vilka som spelar med? Det är personer som du och fake news-medierna som vi har i landet. I flera fall skulle jag säga korrupta nyhetsmedier. För ni är korrupta. Mycket media i det här landet är inte bara fejk, den är korrupt. Men ni har några väldigt bra människor också. Bra journalister. Bra reportrar. Men i en hög grad korrupt och fejk”, sa Trump till slut.



