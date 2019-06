Egyptens ex-president Mursi begravd i tysthet

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Presidentbegravningar brukar vara uppmärksammade och storslagna händelser. Men den 67-årige Mursi, som störtades av militären sommaren 2013 och tillbringat huvuddelen av tiden därefter i en fängelsecell, fick en obemärkt jordafärd.

Tisdagens upplaga av Al-Ahram, Egyptens största och viktigaste tidning, hade inte en rad om Mursis frånfälle på sin förstasida.

Bara Mursis närmaste, hustrun Naglaa och de fem vuxna barnen, var närvarande när den tidigare presidenten på tisdagen fördes till sista vilan vid en gravplats i Kairostadsdelen Nasr City. Mohammed Mursi hade uttryckt önskan om att begravas i sin hemstad El Adwah i Nildeltat, men det vägrade de lokala myndigheterna.

Mursi, som var medlem i den numera terrorstämplade organisationen Muslimska brödraskapet, var inblandad i en rad rättsprocesser. Han dog mitt under en domstolsförhandling där han stod åtalad för spioneri.

På tisdagen riktade människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) hård kritik mot de egyptiska myndigheterna för behandlingen av Mursi. ”Egyptens nuvarande regering bär skulden för Mursis död, på grund av deras ovilja att ge honom medicinsk vård och grundläggande rättigheter”, skriver HRW i ett uttalande.

Mursi led av diabetes och nedsatt njur- och leverfunktion. Trots detta nekades hans anhöriga att föra in mediciner till honom i fängelset, där han hölls isolerad i upp till 23 timmar per dygn, enligt HRW. Ex-presidenten hade vid upprepade tillfällen svimmat på grund av sin dåliga hälsa under rättsgångsförhandlingar.

Egyptens riksåklagare Nabil Sadek sade att Mursi var död när han ankom till sjukhuset och att hans kropp inte visade några yttre tecken på skador.