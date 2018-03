Elever i Parkland har vänt upp och ned på USA:s vapendebatt

Det blir inget födelsedagskalas när Jonny Maldonado fyller 18 år den här lördagen. Han överlevde med nöd och näppe skolmassakern här i februari, men sedan dess har han ingen lust att ordna fester. Tre av hans bästa vänner dog i attentatet. En av dem, Nicholas Dworet, fyller år samma dag som Jonny Maldonado.

– Jag har svårt att föreställa mig att jag någonsin kommer att fira min födelsedag igen utan att tänka på det, säger han.

Hans närmaste vän på skolan, Meadow Pollack, sköts till döds med fem skott i ansiktet. En anhörig till hennes familj säger att hennes föräldrar hade svårt att identifiera dottern på sjukhuset. Skott från en AR-15, det vapen som gärningsmannen använde, kan skapa utgångssår som är en decimeter stora.

Jonny Maldonado överlevde med nöd och näppe skolmassakern i Parkland. Foto: Eva Tedesjö

Gräsmattan längs vägen utanför gymnasieskolan Marjory Stoneman Douglas i Parkland har förvandlats till en spontan minnesplats för de 17 personer som dog. Här står tolv kors och fem davidsstjärnor i vitt trä, omgivna av berg av nallebjörnar, sportartiklar som hockeyklubbor och leksaker som tillhörde offren, såväl som tusentals blombuketter som torkat i Florida-solen.

De skolbarn som överlevde massakern har valt olika metoder för att hantera traumat. Vissa elever har inte klarat av att återvända till skolan, utan har stannat hemma och låst in sig på sina rum. Andra bröt ihop och grät i skolkorridoren när de återvände för första gången. Flera skolbarn har fått tröst av ett gäng extremt vänliga terapihundar som kallats in till skolan för att stötta barnen.

Men förvånansvärt många har valt att vända sin vrede och sorg till politisk aktivism. De två synligaste rösterna, Emma Gonzalez och David Hogg, har blivit rikskändisar på en månad. Tillsammans med studentaktivister över hela USA har de skapat organisationen Never Again, som inrättat ett högkvarter i Coral Springs strax söder om Parkland, som redan fått in flera miljoner dollar i donationer.

Den här helgen ordnar de ”March for our Lives,” 800 demonstrationer i samtliga USA:s 50 delstater. Emma Gonzalez har över en natt blivit en av USA:s mäktigaste politiska röster och följs redan av 1,3 miljoner personer på Twitter.

– Emma Gonzalez och David Hogg var som födda till att bli aktivister. Deras budskap är så genuint eftersom de själva har överlevt den värsta sortens vapenvåld. Det ger dem en sällsynt trovärdighet att diskutera de här frågorna, säger Parklands borgmästare Christine Hunschofsky, när vi träffas i Parklands lilla stadshus.

Gabe Glassman är en av tusentals barn och ungdomar som åker till Washington för att delta i demonstrationen mot vapenlagarna. Foto: Eva Tedesjö

17-årige Gabe Glassman bor granne med Emma Gonzalez i Parkland och går sista året i Stoneman Douglas. Han är en av tusentals skolbarn och ungdomar här i Parkland som tar flyg, buss eller bil upp till Washington för att delta i den största demonstrationen mot vapenlagarna.

– Jag är inte alls förvånad över att Emma Gonzalez har fått ett sådant genomslag. Den här skolan har alltid utbildat eleverna så att de vågar höja rösten. Det är de här ungdomarna som kommer att förändra världen. Emma har satt ribban för politisk aktivism här och nu följer alla andra efter henne. Hon är den naturliga ledaren, säger Gabe Glassman.

Skoleleverna i Parkland har lyckats förändra amerikansk vapendebatt. Oavsett hur stor lördagens demonstration i Washington blir så har den politiska aktivismen här redan fått konkreta resultat. Den 14 mars, precis en månad efter massakern i Parkland, ordnades hundratals demonstrationer mot vapenvåldet i skolor runtom i USA, där mer än en miljon elever deltog.

Vapenlobbyisterna NRA har utsatts för en enorm motreaktion från amerikanskt näringsliv, där ett trettiotal banker, flygbolag och varuhus avbrutit samarbeten med organisationen. Youtube har precis förbjudit instruktionsvideor för vapen. Att förbehållslöst hylla tillgången till vapen är inte längre en självklarhet i amerikansk politik, inte ens i det vapenälskande Florida.

Här har den republikanska delstatsregeringen precis genomfört en rad nya vapenrestriktioner, som bland annat förbjuder personer under 21 år från att köpa vapen. 67 republikaner som fått kampanjstöd från NRA röstade för lagen.

Amerikansk politik fungerar annorlunda än i de flesta europeiska länder, eftersom partiorganisationerna är relativt svaga. Att vinna politiska val i USA handlar därför om att mobilisera lokala intressegrupper. I snart tre decennier har vapenlobbyisterna NRA haft ensamrätt på debatten om vapen, medan alla som protesterat mot deras extrema ideologi avfärdats som antiamerikanska. Nu har ett par dussin skolbarn, i tandställningar och feministiska tatueringar, vänt debatten upp och ner.

Karissa Nikolopolous förlorade två av sina vänner i skolskjutningen. Foto: Eva Tedesjö

Hemma hos familjen Nikolopolous packas väskorna inför resan till demonstrationen i Washington. 14-åriga Karissa förlorade två vänner på Stoneman Douglas-skolan. Hon packar med sitt kramdjur, som tröstat henne sedan massakern. Också hennes lillasyster Zoe, 11 år, ska åka med till Washington.

Utanför Stoneman Douglas har många elever skapat spontana skyltar av kartonger och reklamaffischer som fanns tillgängliga i närheten. Eftersom vi är i Florida betyder det att det nu står “Stoppa NRA” på en knallrosa affisch med en Disney-logotyp i hörnet. Det är en udda kontrast mellan den makabra samlingen av minnesartiklar för de döda skolbarnen och den hoppfulla idealismen hos ungdomarna som nu diskuterar strategier för framtida politiska segrar.

Lenor Munoz har en keps med texten “Enough is enough” och hennes vän Cas Becher har rosa hår och en jeansväst täckt av knappar med politiskt radikala budskap. De planerar logistiken inför helgens demonstrationer, där Munoz ska åka till Boston för att hålla tal på en stor demonstration och Becher ska till Washington. Ingen har något positivt att säga om president Trump. När Jonny Maldonado får en fråga om vad han anser om Trumps förslag att beväpna lärare för att förhindra framtida skolskjutningar suckar han.

– Det är riktigt hård konkurrens, men det måste vara det mest korkade Trump sagt som president.

En vanlig förklaring till att ungdomarna i Parkland har fått sådant genomslag är att de bor i en ovanligt välbärgad småstad, där det finns gott om familjer som hjälpt dem nå ut till makthavare och medier. Snittinkomsten för ett hushåll är 130.000 dollar om året. Det går att tillbringa en dag på landsvägarna här utan att se ett enda bostadshus, eftersom de är gömda bakom tegelmurar, prydliga häckar och vidsträckta golfbanor.

Men det är även något särskilt med just Marjory Stoneman Douglas High School. Gymnasiet är döpt efter en berömd aktivist i Florida, en feminist och antirasist som blev 108 år gammal. Under de sista 29 åren av livet arbetade hon envist för att rädda naturreservatet Everglades, som angränsar till Parkland.

Hennes inspirerande politiska energi verkar ha smittat av sig på såväl skolbarnen som lärarna på gymnasiet. Eleverna här talar hjärtligt om skolan som ett andra hem, en plats där de tillåts växa och blomstra. En dryg månad efter en ofattbar tragedi är Parkland på väg att skapa en ny modell för ungdomlig aktivism.

– Alla politiska rörelser behöver två grupper. Först de som är ute och demonstrerar på gatorna och så de som kommer efter och skriver lagarna, säger borgmästaren Christine Hunschofsky.

Demonstrationer i hela USA Den 14 februari dödade en ensam gärningsman 17 personer på gymnasieskolan Stoneman Douglas i Parkland, Florida. Flera av eleverna som överlevde har skapat organisationen Never Again, som nu arbetar för att förändra USA:s vapenlagar. I helgen ordnar de "March for our lives", med 800 demonstrationer i samtliga USA:s 50 delstater. Den största demonstrationen planeras utanför kongressbyggnaden i Washington DC.

