Uttalandet gjordes när Elizabeth Warren under söndagen talade i Iowa, i samband med en utläggning om att Trump inte skulle tillåtas diktera inriktningen på hennes kampanj med sina ”splittrande attacker”.

– Varje dag kommer en rasistisk tweet, en hatisk tweet – något riktigt mörkt och fult. Vad ska vi som kandidater, aktivister, eller pressen göra åt det? Vi kommer att jaga efter dem varje dag, sade hon enligt AP.

Donald Trump har flera gånger attackerat Warren på Twitter, framför allt för hennes påstående om att hon härstammar från den amerikanska ursprungsbefolkningen. Dna-prover har visat att hon också gör det, men bara genom en släkting född på sent 1700-tal. Trump är en av dem som ifrågasatt Warrens beskrivning av sina rötter, vilket hon själv också bett om ursäkt för, och ofta hånfullt refererat till henne som ”fejk-Pocahontas”.

Efter att Warren, som är senator i Massachusetts, annonserat sin presidentvalskampanj under lördagen tog Trump till Twitter på nytt. ”Kommer hon profilera sig som den första ursprungsbefolknings-kandidaten eller har hon efter 32 år bestämt sig för att det inte fungerar så bra längre?”, skrev han.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1094368870415110145

Inlägget avslutades med ”See you on the campaign TRAIL”, vilket kritiker ser som en bagatellisering av ”Trail of tears”, när flera indianstammar tvingades bort från sina marker på 1830-talet.

Elizabeth Warren har överlag undvikit att tala om Trump medan hon förberett sin kandidatur den senaste månaden, men under söndagen fick han sig alltså en känga.

Vad hon menade med att Trump ”kanske inte är fri nästa år” utvecklade hon inte, men förmodligen har det att göra med den särskilda åklagaren Robert Muellers utredningar kring Trumps kampanj till det förra presidentvalet.

På frågan om hon var för att ställa Trump inför riksrätt ville hon inte ge ett direkt svar, utan sade att Mueller måste tillåtas bli klar med sin utredning och offentliggöra en rapport.

– Om vi väljer den vägen kommer vi behöva hjälp med att förena det här landet och få så många som möjligt att det var en legitim process baserad på fakta, sade hon enligt AP.

Under söndagen meddelade även senatorn Amy Klobuchar från Minnesota att hon sällar sig till en allt större skara demokrater som vill slåss om presidentposten 2020. Tidigare har, förutom Elizabeth Warren, även Cory Booker från New Jersey och Kamala Harris från Kalifornien sagt att de vill utmana president Trump i nästa val.

