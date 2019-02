Det var i fredags som den elva meter långa valen hittades i mangroveskogen i norra delen av Brasilien. På bilderna, som tagits av naturskyddsgruppen Bicho D’água, ser valen ut att ha fallit från himlen – mitt i regnskogen.

I själva verket hittades den unga valen på ön Marajó som beskrivs som världens största ö skapad av sediment från en flod, skriver IFL Science.

Forskare som besökte platsen under den gångna helgen menar att valen kan ha spolats in i flodmynningen under högvatten och sedan blivit kvar när vattnet drog sig tillbaka. Valen upptäcktes ungefär femton meter från närmaste vatten.

Andra menar att det trots allt är ett mysterium då valar inte brukar söka sig till området så här års, när det är vinter i norra Amazonas. Istället inträffar det under sommaren då saltvatten tränger in i floderna och valar ibland kan följa efter, skriver O Tempo.