En kvarts miljon amerikaner kan dö även om restriktioner följs

Det var en ovanligt dyster Donald Trump som delade med sig av en ny prognos från Vita husets krisgrupp som visade att mer än 240 000 amerikaner kan dö av viruset under året.

– Vårt land står inför en stor nationell utmaning av ett slag vi aldrig tidigare sett. Det här kommer att bli två väldigt smärtsamma, väldigt smärtsamma veckor, sade Trump under presskonferensen.

Presidenten uppmanade alla amerikaner att göra uppoffringar för att se till att viruset inte sprids snabbare. Vita husets krisgrupp poängterade att de restriktioner som varit i kraft de senaste två veckorna har fungerat och betonade vikten av att respektera dem.

Donald Trump föreslog i slutet av mars att alla restriktioner borde upphävas till påskhelgen, för att få fart på ekonomin. Men efter kritik från experter ändrade han sig förra veckan och rekommenderade fortsatta restriktioner till den 30 april.

Om restriktionerna inte följs riskerar riskerar mellan 1,5 miljoner och 2,2 miljoner amerikaner att dö, enligt Vita husets krisgrupp.

– Det finns inga magiska lösningar, inget magiskt vaccin eller botemedel. Det handlar om beteenden. Våra beteenden kommer att avgöra om vi kan stoppa pandemin under de kommande 30 dagarna, sade Deborah Birx, en medicinsk expert som leder Vita husets krisgrupp.

Trumps dystra tonläge stod i bjärt kontrast till den optimism han uttryckte under de första två månaderna då viruset spreds i USA. Så sent som i början av mars påstod Trump att viruset snart skulle stoppas i USA och att amerikaner borde leva som vanligt.

Medicinska experter har under veckan sagt att virusets alarmerande spridning nu är en direkt följd av Trumps bristfälliga åtgärder i början av krisen. Omkring hälften av de bekräftade fallen finns i New York med omnejd, men det har skett kraftiga ökningar av smittade över hela USA, bland annat i Detroit, New Orleans och Miami.

I delstaten Florida är mer än 7.000 bekräftat smittade. Hundratusentals amerikanska collegestudenter hade vårlov i februari och mars och mycket tyder på att deras resor till Florida och andra delstater i södra USA bidragit till virusets snabba spridning. 26 studenter från University of Texas i Austin bekräftades smittade i veckan efter en resa till Florida.