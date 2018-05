En släkting utkämpar Jack Johnsons största kamp: Att rentvå hans namn

Denna text publicerades först i The New York Times – en tidning som DN samarbetar med.

– Från den stunden började alla möjliga människor att ringa mig. Jag var på bensinstationen från tidig eftermiddag till 18.30 på kvällen. Jag kunde inte stänga av telefonen, säger Linda Haywood.

Presidentens twitterinlägg gav nytt ljus till historien om Johnson och den kamp som Haywood och andra, bland annat filmskaparen Ken Burns och senator John McCain fört för att rentvå hans namn.

Sedan twitterinlägget har det inte funnits några indikationer på att Trump faktiskt kommer att skrida till verket. Justitiedepartementet, som vanligtvis ser över sådana här fall, har inte kommenterat. Det har inte heller tjänstemän i Vita huset gjort.

I sitt twitterinlägg skrev Trump att skådespelaren Sylvester Stallone ringt honom om fallet. Haywood säger att även hon har pratat med Stallone, även om det är oklart om Stallone gör något för att driva fallet framåt. En representant för Stallone ville inte kommentera den här artikeln och ville inte bekräfta något samtal mellan Stallone och presidenten eller Haywood.

Haywood, som är en 62-årig pensionerad tjänsteman och deltidssömmerska, har drivit sin kampanj i åratal. Hon har tålmodigt delat med sig av en mängd dokument som hon menar länkar hennes släkt till Johnson. Hon har talat inför grupper och gjort intervjuer i medier.

För henne och andra som kampanjat för benådning var det faktum att Trump ens nämnde möjligheten högintressant.

– Det här skulle faktiskt kunna ske, och allt som behövs är presidentens signatur. Vad vi inte vet är hur allvarlig eller spontan han var, säger Burns, som producerade dokumentären ”Unforgivable Blackness: The rise and fall of Jack Johnson 2005.

Hindren för en postum benådning är dock höga: Bara två personer har fått det av presidenter.

Jack Johnson besegrade en vit motståndare, Tommy Burns i tävlingen om världsmästartiteln i tungviktsboxning 1908, och hans senare dominans i sporten gav upphov till fenomenet ”det stora vita hoppet”. Han var en av de mest kända människorna i USA under den tiden.

1910 besegrade han den tidigare obesegrade tungviktsmästaren James Jeffries, en match som ledde till rasistiska upplopp.

Under en tid av lynchningar och rasistisk fientlighet dejtade han öppet vita kvinnor, och visade upp sitt välstånd och sin framgång på ett sätt som offentliga svarta personer sällan gjorde. De som skrivit biografier om honom har konstaterat att han var gift tre gånger, och att det sades att han misshandlade sin första fru.

År 1912 åtalades Johnson för att ha brutit mot den lag som förbjöd transporter av kvinnor eller flickor över statsgränser av ”omoraliska anledningar”. En annan tidigare flickvän, som också var vit, vittnade mot Johnson som dömdes och sedan flydde landet i sju år.

När han återvände satt han tio månader i federalt fängelse, och till slut pensionerade han sig från boxningen och drygade ut sina inkomster på blygsamma offentliga framträdanden. Han dog i en bilolycka 1946. Då var han 68 år gammal.

– Det är ett tragiskt slut för en så stor man, säger Haywood.

Hon är frustrerad över hur få människor, framför allt unga afroamerikaner, som verkar känna till Johnson.

– De känner till analfabeten Floyd Mayweather. De känner till Muhammad Ali. Hur kan de inte känna till den första?

Haywood säger att det inte finns några tvivel på hennes kopplingar till Johnson. Ett antal offentliga dokument verkar underbygga Haywoods ord, men vissa av dem har så många stavfel och andra motsägelser att det blir omöjligt att bekräfta deras släktskap. Den officiella journalföringen av svarta familjer var under den tiden också särskilt usel.

Haywood själv äger familjens födelseattester, dödsattester och kopior på lokala folkräkningsrapporter. Vissa av dem har hon fått med hjälp av en tjänsteman på National Trust for Historic Preservation. Hon äger också gulnade fotografier av Johnson som hon har i skyddande plastfickor.

Men luckorna från den perioden har gjort forskare försiktiga med att bekräfta om hon och Johnson faktiskt är släkt. Randy Roberts, som föreläser vid Purdue University och 1985 skrev en bok om Johnson, sade i en telefonintervju att Johnson inte talade mycket om sin familj, förutom hans mamma. Roberts bok nämner Johnsons syskon, men bara flyktigt.

Ändå fortsätter Haywood. Hon tillbringar stora delar av sina dagar med att svara på e-mail och hantera andra saker som handlar om Johnson, samtidigt som hon tar hand om sin åldrande mamma och en son med Downs syndrom.

– Min mamma bryr sig eftersom det handlar om hans eftermäle. Även om han inte varit en så bra boxare hade mamma fortfarande varit lika aggressiv eftersom han hör till familjen. Jag ser henne göra samma sak för andra familjemedlemmar, säger en av Haywoods döttrar, Chianti Tolbert, som bor i Chicago.

Johnsons fall kanske såg mest lovande ut när McCain, som är ett fan av boxning och själv var amatörboxare vid flottans akademi, lyckades få igenom en resolution i kongressen 2004 där man krävde att Johnson benådades. (Haywood har varit med vid en av McCains presskonferenser.) President George W. Bush följde aldrig upp resolutionen.

– Tycker ni inte att det här ämnet säger något om USA:s karaktär, sade McCain i en intervju med New York Times 2015.

Haywood menar att hon blev särskilt frustrerad över att president Barack Obama, nationens första svarta president och en uttalad förespråkare för medborgerliga rättigheter, inte benådade Johnson.

Eric Holder, justitieminister under Obama, sade till en tv-kanal i New York att det medan det inte fanns ”några tvivel” om at Johnson blivit orättvist dömd, fanns försvårande omständigheter för en benådning, nämligen hans tidigare kvinnomisshandel.

Grupper har skrivit till Trump, som benådat tre personer, och försök förmå honom att se över Johnsonfallet. Sam Collins III, Texas representant i National Trust for Historic Preservation, har organiserat brevskickning till Trump från Texas Sports Hall of Fame, Galveston Countys distriktsåklagare, lokala medlemmar i kongressen och borgmästaren.

Collins kallar Haywood en viktig ”cheerleader i processen”.

För Haywood är de låga oddsen och bakslagen bara fler strapatser att ta sig igenom i livet.

– Folk säger att man när livet ger en citroner ska göra lemonad. Men jag har gjort citronkakor, citronbars, citronpaj. Citroncookie, säger Haywood.

Under sin barndom genomlevde hon så djup fattigdom att hennes mamma, som arbetade med en serie låglönejobb, ibland bara kunde ge henne några brödbitar, ett ägg, bönor eller en överbliven fläskkotlett till lunch.

Haywood fick sitt första av fyra barn när hon var femton år, och hon gifte sig när hon var 16.

Hon menar att hon inte är ute efter några pengar i Johnson-ärendet.

– Många människor på internet menar att jag borde kompenseras. Jag förväntar mig inte det, men om det blir så vore det fantastiskt, eftersom min familj ärligt talat är utfattig. Efter att han fängslades blev saker aldrig som de var innan.

Om Trump fullföljer sin idé har hon redan planerat sitt firande.

Hon kommer att hälla upp en drink och arbeta för att skapa en fond i hans namn.

– Sedan, säger Haywood, kommer jag skrika från hustaken.

Den här texten publicerades först i New York Times.

Översättning Evelyn Jones