Envist fokus på sakpolitik har gett Elizabeth Warren medvind

Utanför det gamla stadshuset i Peterborough, New Hampshire, har ett hundratal personer samlats i en otålig klunga. De fick inte plats inne i den stora salen där senatorn Elizabeth Warren snart ska hålla tal. Men på väg in kommer Warren förbi folksamlingen och klättrar upp på en liten pall.

– Jag har goda nyheter och dåliga nyheter. De dåliga nyheterna är att det är proppfullt därinne. De goda nyheterna är att det är proppfullt därinne.

Presidentkandidaten Elizabeth Warren talar i New Hampshire på måndagen. Foto: Charles Krupa/AP

Det är medvind för Elizabeth Warren i Demokraternas primärval. Hon har klättrat i opinionsmätningar tack vare en kampanj med envist fokus på sakpolitiken. Den flätas samman i en övergripande berättelse om ett Washington som inte längre fungerar för den amerikanska medelklassen. De ekonomiska klyftorna i USA har fört med sig ännu större klyftor i politisk makt, där de allra rikaste bestämmer reglerna, menar Warren.

– Hon sticker ut för att hon är både passionerad och detaljerad. Jag gillar alla hennes politiska förslag, men framför allt gillar jag hennes övergripande vision om strukturella förändringar i Washington, så att det inte bara fungerar för de som har pengar, utan för vanligt folk, säger grundskoleläraren Michelle Filer, som står i kö en dryg halvtimme för att få en pratstund med Warren i New Hampshire.

Presidentkandidaten Elizabeth Warren talar i Massachusetts på måndagen. Foto: Charles Krupa

Warren är inte den enda demokraten som omfamnar ekonomisk vänsterretorik i det här valet, men hon har en särskild trovärdighet eftersom hon talat om de här frågorna i hela sitt yrkesliv. Som professor i juridik på Harvard Law School fokuserade hon på den amerikanska medelklassens ekonomiska utsatthet.

Under Barack Obamas tid som president var hon rådgivare åt honom i ekonomiska frågor och lyckades övertyga honom om att upprätta en ny statlig myndighet för konsumentskydd. Hon valdes till senator 2012, efter att Obama övertygat henne om att ställa upp i valet.

Inför årets valkampanj avfärdades hon av skeptiker som en akademiker som är mer bekväm vid skrivbordet än som kampanjpolitiker. Men hon har svarat genom att använda sin sakpolitiska detaljkunskap för att få fördelar i kampanjen. Hennes inofficiella slogan ”Jag har en plan för det” kontrasteras mot de yngre manliga kandidater som ibland har slarvat med sakpolitiken. Här i New Hampshire säger många av hennes anhängare att de stöder henne just för den sakpolitiska tyngden.

Bild 1 av 2 Bridget Howell i New Hampshire är en hängiven anhängare till Elizabeth Warren. Foto: Martin Gelin/DN Bild 2 av 2 Presidentkandidaten Elizabeth Warren krokar finger, en amerikansk variant på att ”tumma”, med en flicka i Massachusetts på måndagen. Foto: Charles Krupa Bildspel

– Det är dags för Joe Biden att lämna över stafettpinnen till någon annan, tycker jag. Warren är bättre i sakfrågorna, i synnerhet när det gäller sjukvården och ekonomiska reformer, säger Bridget Howell, en pensionerad jurist från Francestown i New Hampshire.

Det politiska förslag som bäst symboliserar Warrens kampanj är en ny skatt, på två procent, på förmögenheter över 50 miljoner dollar. Knappt en promille av USA:s befolkning skulle omfattas av skatten, men den beräknas generera nästan 300 miljarder dollar om året i nya intäkter. I Warrens kampanjtal börjar hon ofta med att presentera denna förmögenhetsskatt, som hon med ett par skickliga retoriska grepp får att låta som en självklarhet. I New Hampshire tittar hon ut över rummet, med ett slugt leende.

– Dina första 50 miljoner? Det är lugnt. De kommer vi inte röra. Jag ser att många här drar en lättnadens suck.

Publiken skrattar.

– Men för varje dollar utöver de där 50 första miljonerna tar vi två cent, säger hon.

Därefter räknar hon upp alla de investeringar som blir möjliga med de nya skatteintäkterna. Avgiftsfria college, allmänna dagis och förskolor, radikalt höjda löner för grundskolelärare, ordentliga investeringar för att lösa opiumkrisen i USA, som är särskilt alarmerande just i New Hampshire. Publikens jubel stiger för varje punkt som bockas av.

På ett finurligt sätt verkar hon ha inverterat vänsterpolitikers klassiska problem. I stället för att rabbla upp en önskelista med målsättningar, följt av den ofrånkomliga frågan om hur de ska betala för allt detta, börjar Warren i stället i andra änden. Hon berättar först om ett USA där det främst är de allra rikaste som gynnas av den ekonomiska utvecklingen och etablerar sedan att hon tycker att de borde betala lite mer i skatt, för att sedan lugnt räkna upp alla offentliga investeringar.

Förslaget om förmögenhetsskatt har inte oväntat mött kritik från förmögna demokrater. Men som signalpolitik lär det inte skada Demokraterna att påminna om att de försöker hjälpa den breda medelklassen, även om det betyder att de rikaste får betala lite mer. I opinionsmätningar är det inte bara en överväldigande majoritet av demokrater och oberoende väljare som stöder Warrens förslag, utan även en knapp majoritet av republikaner.

I mediernas rapportering om Warrens kampanj påstås det ofta att hon omfamnat den ekonomiska populism som hjälpte Donald Trump att vinna presidentvalet. Men det är snarare det omvända. Warren har, precis som Bernie Sanders, pratat om många av de här frågorna i tre decennier.

Presidentkandidaten Elizabeth Warren talar i Massachusetts på måndagen. Foto: Charles Krupa/AP

Mark Schmitt, en inflytelserik liberal debattör i USA, har sagt om presidentkandidater: ”Det viktiga är inte vad du säger om sakpolitiken, utan vad sakpolitiken säger om dig”. Att Warrens budskap går hem bland demokraterna kan bero på att sakpolitiken är så tydligt förankrad i hennes egen livserfarenhet. Warren växte upp i en arbetarfamilj i Oklahoma. Farfar var städare, pappan blev arbetslös efter en sjukdom i 50-årsåldern och då tvingades mamma ta sitt första jobb i livet, för att de inte skulle bli vräkta.

I Warrens kampanjtal berättar hon inlevelsefullt om minnet av hur mamman tog på sig sin allra finaste klänning och gick och sökte jobb som telefonist på ett varuhus.

– Det var ett jobb med minimilön, men det räckte för att försörja oss. Det räddade vår familj. I dag är det omöjligt att försörja en familj på en minimilön i USA, säger Warren.

Publiken i New Hampshire nickar instämmande. Att Warren själv kunde klättra uppåt från ett arbetarhem i Oklahoma till Harvard och senaten beror i hennes berättelse inte bara på att hon var flitig, utan på att samhällets institutioner hjälpte till. Hon utbildade sig på ett offentligt finansierat college i Texas, för 45 dollar per termin. I dag kostar delstatens bättre universitet 45.000 dollar om året. I New Hampshire återkommer hon gång på gång till att alla amerikaner måste få en chans att göra den resa hon gjort.

– Det är inte rätt att Washington bara fungerar för dig om du har pengar, säger hon när DN träffar henne kort efter talet i New Hampshire.

Det är fortfarande en uppförsbacke för Warren att vinna primärvalet. Det som talar emot henne är först och främst en spekulativ oro bland många demokrater när det gäller hennes chanser att vinna mot Trump. I opinionsmätningar säger en rekordhög andel demokrater att det allra viktigaste inför nästa val är att hitta en kandidat som kan besegra Trump, även om de inte delar värderingar i alla sakfrågor. En demokrat i New Hampshire säger i en minnesvärd kommentar:

– Elizabeth Warren är den person jag allra helst skulle vilja ha som president, men allra minst vill se som presidentkandidat.

Även de mest hängivna anhängarna i Peterborough bekymrar sig för just detta.

– Hennes största utmaning är just den här bilden av att hon kommer få svårt att vinna mot Trump, säger Bridget Howell i New Hampshire.

