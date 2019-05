Erik de la Reguera: Avgångsbesked kan komma redan på fredagen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Finns det något som kan rädda Theresa May?

– Ett oväntat starkt resultat i Europavalet. Det skulle kunna ge May politiskt momentum åter – åtminstone i några veckor. Men frågan är om premiärministern ens själv vågar hoppas på det. I stort sett alla mätningar tyder på ett katastrofalt nederlag i torsdagens EU-val.

– Förklaringen stavas Brexit. Naturligtvis. Regeringspartiet Tories är sedan länge hopplöst splittrat om hur Storbritannien bör lämna EU; hur drastiskt man bör klippa banden. Det har lett till ett dödläge i parlamentet, där Theresa May i snart sex månader kämpat för att få stöd för det utträdesavtal som hon förhandlat fram med EU. I EU-valet kan Tories därför göra ett historiskt uselt resultat, kanske ett ensiffrigt sådant, då många konservativa väljare väntas proteströsta på Nigel Farages nya Brexitparti.

– I tisdags lanserade May en ny Brexitplan, som genast sågades av i stort sett alla. På onsdagskvällen hoppade den inflytelserika ledaren för underhuset, Andrea Leadsom, av regeringen i protest mot planen. Det kan ha varit den politiska dödsstöten för May.

När vet vi hur det går i valet?

– Resultatet offentliggörs inte förrän på söndag kväll, för att ge övriga EU-länder möjlighet att rösta ostört. Under valdagen är brittisk press förbjuden enligt lag att rapportera om utspel som kan påverka utgången i valet, vilket ger May ett dygns anstånd. Inte heller vallokalsundersökningar är tillåtna.

– Redan på fredag har dock May ett möte med ordföranden i 1922-kommittén, Tory-ledamöternas inofficiella partigrupp i underhuset. Om partiet har interna vallokalsundersökningar som tyder på ett uselt resultat då, kan pressen öka lavinartat på May att meddela sin avgång.

Kan ett avgångsbesked alltså komma redan på fredag?

– Ja, det är möjligt att hon sätter ett avgångsdatum redan på fredag kväll. Om hon nu inte väljer att vänta tills valresultatet är allmänt känt på söndag. Brittisk press är full av rykten just nu, och den djupt EU-kritiska brexitörfalangen i Tories gör allt för att få Theresa May att meddela sin avgång på studs, så att de kan kasta sig in i den kommande striden om partiledarposten.

– May skulle helst göra detta på sitt sätt: lägga fram sin nya Brexitplan för parlamentet, och hålla en fjärde och sista omröstning om utträdesavtalet med EU i den första veckan i juni. Om det skulle bli ett nej då – vilket allt tyder på – kan hon säga att hon ”försökt allt – men inte lyckats” (en del skulle inte hålla med om att hon ”försökt allt”, men det är en annan sak). I Mays värld vore det en värdig sorti. Men hennes partikamrater anser sig just nu ha större bekymmer än hennes värdighet.

Katrine Marçal: May ser ut att misslyckas spektakulärt