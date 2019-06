Erik de la Reguera: Finalisterna är klara – och Johnson är storfavorit

Just nu: spara 50%

Fem utslagsomröstningar krävdes innan Tories partigrupp i parlamentet slutligen kunde enas om två finalister i kampen om partiledarposten.

I onsdags åkte den liberale biståndsministern Rory Stewart ut, på torsdagsmorgonen var det inrikesminister Sajid Javids tur att lämna tävlingen, och i den sista och avgörande omröstningen på torsdagskvällen fick miljöminister Michael Gove slutligen finna sig slagen.

”Naturligtvis är jag besviken”, twittrade Michael Gove, som bara var tre röster från att säkra en finalplats, trots ett besvärande avslöjande om att han brukat kokain vid upprepade tillfällen under 1990-talet.

Boris Johnson fick stöd av 160 av de totalt 313 ledamöterna i Tories, utrikesminister Jeremy Hunt 77 röster och Gove stannade på 75.

Den bland partimedlemmarna populäre, men också omstridde Boris Johnson är nu närmare sitt mål att bli partiledare än någonsin.

Under förutsättning att Jeremy Hunt inte väljer att kasta in handduken – något Andrea Leadsom gjorde när bara hon och Theresa May var kvar som finalister för snart tre år sedan – måste Johnson dock först övertyga medlemmarna om att han inte bara är värdig förtroendet att leda det konservativa partiet, utan också att bli Storbritanniens premiärminister.

I veckan som inleds den 8 juli skickas valsedlar ut till de 160.000 medlemmarna i Tories, som de sedan kan använda för att poströsta på en av de båda finalisterna.

Hunt beskriver sig som ”underdog”, väl medveten om att de mätningar som gjorts ger Boris Johnson en stor ledning i opinionen i partiet.

Men så är medlemmarna i Tories heller inte vilka britter som helst. Enligt statsvetarprofessorn Tim Bale är 70 procent av dem män, 86 procent tillhör över- eller medelklass, medelåldern är 57 år och hälften har för vana att läsa The Telegraph (där Boris Johnson har en stående kolumn) eller Daily Mail.

Anmärkningsvärt nog röstade 59 procent av Tories medlemmar inte på det egna partiet i EU-valet, utan på Nigel Farages högerpopulistiska Brexitpartiet, enligt en ny opinionsmätning.

Den stora frågan i kampanjen har därför inte oväntat varit Brexit och hur Tories ska kunna undvika att krossas av Brexitpartiet frammarsch i nästa ordinarie val.

Gång på gång har Boris Johnson upprepat att britterna måste vara beredda att lämna EU den 31 oktober, och att han kan acceptera en oordnad, avtalslös Brexit om inte EU ger efter för britternas krav på eftergifter.

Även Jeremy Hunt har för avsikt att hota EU med en avtalslös Brexit, om än med ”tungt hjärta”, som han uttryckt det. Hunt röstade för att stanna i EU i folkomröstningen 2016 och anses egentligen stå ganska nära Theresa Mays linje i partiet, något som gör att den hårdföra brexitörfalangen minst sagt misstänksam.

Däremot har Hunt starkt stöd bland de medlemmar som är fokuserade på näringslivsfrågor och oroade för den ekonomiska kris som en del ekonomer fruktar kan utlösas av ett oordnat utträde.

Vem segraren blir kommer att offentliggöras i veckan som inleds den 22 juli. Följderna av valet kommer att märkas av långt bortom Storbritanniens gränser.