Erik de la Reguera: Frågan är hur mycket Boris Johnson visste

Det är en av pandemikrisens mest oförglömliga bilder.

Dominic Cummings bokstavligen springer ut ur premiärministerns kontor på Downing Street i centrala London med en svart ryggsäck på axeln.

Det är fredag den 27 mars. Samma dag som Boris Johnson och hälsominister Matt Hancock isolerar sig, efter att de fått symtom och testat positivt för covid-19.

Den 48-årige Cummings – den omstridda hjärnan bakom Johnsons brexitstrategi och valsegern förra året – utvecklar själv symtom samma helg, 28-29 mars. Även hans fru insjuknar.

Då väljer familjen Cummings att resa till Durham i norra England – mer än 40 mil från huvudstaden – för att där försätta sig i hemkarantän. Och det trots regeringens instruktion om att stanna hemma och avstå längre icke-nödvändiga resor.

Cummings rättfärdigar resan med att han ville vara nära sin syster, som lovat hjälpa paret om de skulle bli så dåliga att de inte kunde ta hand om barnen.

Någon tipsar polisen, och vid en polisinspektion den 31 mars konstateras att Cummings mycket riktigt befinner sig i Durham.

Enligt tidningarna The Guardian och The Daily Mirror ska Cummings dock också ha gjort fler resor under nedstängningen. Den 12 april såg ett vittne honom vid Barnard Castle i norra England. Den 14 april fotograferades han i London. Den 19 april såg ett annat vittne Cummings i Durham i norra England på nytt.

Saken blir inte bättre av att Cummings avfärdar alla frågor med karaktäristiskt arrogant tonfall.

Oppositionspartiet Labour har grävt upp krigsyxan – och även en rad tunga röster i regeringspartiet Tories vill att Cummings avgår.

Men Johnson stod på söndagen fortsatt bakom sin rådgivare.

– Jag har haft långa samtal med Dominic Cummings och jag har kommit fram till att han bara följde samma instinkt som alla föräldrar följer, att ta hand om sina barn. En del av anklagelserna är också uppenbart falska. Jag tycker att han agerade ansvarsfullt, lagligt och med integritet, och med målet att få stopp på spridningen av coronaviruset, sa premiärministern.

Frågan är nu hur mycket Johnson har vetat om resorna.

Räkna med en fortsättning.