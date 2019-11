Erik de la Reguera: Macrons tal om ”hjärndött” Nato påminner om en annan fransk president

Emmanuel Macron gör den drastiska beskrivningen av Nato i en intervju med tidningen The Economist.

– Det vi upplever just nu är Natos hjärndöd. Det finns ingen samordning av strategiska beslut över huvud taget mellan USA och dess allierade. Och vi står inför en aggression från en annan Nato-allierad, Turkiet, i ett område där våra intressen står på spel, och detta sker helt utan koordinering, säger Macron.

Det handlar så klart om norra Syrien och den turkiska offensiven i de kurddominerade områdena. Franska och amerikanska specialtrupper har i flera år samarbetat med det lokala självstyret där i kampen mot terrorgruppen IS.

Men när USA:s president Donald Trump utan förvarning beslutade att dra tillbaka amerikansk trupp och överge kurderna, ställdes franska specialtrupper och underrättelsetjänsten DGSE inför en svår situation.

– Det som har hänt är ett enormt problem för Nato, konstaterar Macron i intervjun.

Men den franska presidenten går längre: han ifrågasätter rent av om artikel 5 i Nato-stadgan fortfarande fungerar. Artikel 5 är själva kärnan i militäralliansen och slår fast att ett angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot samtliga medlemmar.

– Vad betyder artikel 5 imorgon? Om Bashar al-Assads regim (i Syrien) beslutar att slå tillbaka mot Turkiet, måste vi då träda in för att försvara dem? Det är en fråga på riktigt. Vi gick in för att kämpa mot IS. Paradoxen är att det amerikanska beslutet och den turkiska offensiven får ett och samma resultat: att man offrar våra samarbetspartners på marken som har kämpat mot IS.

När han får en direkt fråga om artikel 5 fortfarande fungerar, svarar Macron ”jag vet inte”, och tillägger att USA ”vänder ryggen mot oss”.

På torsdagen reagerade flera av Frankrikes Nato-allierade på kritiken.

– Den franska presidenten använder sig av drastiska ord. Det är inte min syn på Natosamarbetet. Jag tror att ett så svepande slag är onödigt. Från ett tyskt perspektiv anser vi att ett bevarande av Nato ligger i vårt intresse. Detta är vår säkerhetsallians, säger Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

När det här skrivs har USA:s president Donald Trump ännu inte kommenterat Macrons utspel. Men Trumps utrikesminister Mike Pompeo betonade på ett besök i Tyskland att USA fortfarande värdesätter alliansen:

– Nato är fortsatt av stor betydelse och är kanske det viktigaste, strategiska samarbetet i historien.

För Emmanuel Macron är dock Nato inte något självändamål. Han menar att Europa bör kunna försvara sig på egen hand, utan USA:s hjälp.

Men den franska presidentens drömmar om en EU-armé är ännu långt från att realiseras. På så vis påminner han inte så lite om en annan fransk president, Charles de Gaulle, som under 1960-talet blev allt mer irriterad på USA:s och Storbritanniens dominans i Nato.

Frankrike krävde att bli behandlat som en jämbördig, och att det kontinentala Europa skulle få en tyngre roll. När de Gaulle gång på gång upplevde sig ignorerad av amerikanerna tog han 1966 det drastiska beslutet att dra sig ur den militära samordningen, vilket ledde till en tillfällig kris i relationerna med USA och att Nato-trupper från andra länder sparkades ut ur Frankrike.

Men fransmännen lämnade aldrig formellt, för det visade sig svårt för de Gaulle att få med sig Västtyskland eller några andra västeuropeiska länder i en ny militärallians. Och Nato bestod.

Historien får utvisa, men frågan är om inte Macron är på väg att göra en ”de Gaulle”. Det lär inte bli lätt att få med sig övriga EU på en militärallians och EU-armé av det mått som skulle krävas för att stå helt oberoende gentemot USA.

Däremot har nog många stor förståelse för hans irritation mot Donald Trumps ensidiga och ödesdigra beslut.