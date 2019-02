Varför öppnar May för att skjuta upp EU-utträdet?

– En avtalslös Brexit är nu bara 30 dagar bort. Otaliga ekonomer har varnat för att detta kan få katastrofala konsekvenser för den brittiska ekonomin, och i regeringen finns flera ministrar – bland annat den inflytelserika arbetsmarknadsministern Amber Rudd – som krävt att Theresa May nu utesluter detta scenario. Mays besked på tisdagen ska i första hand ses som en del i hennes kamp för att lugna dessa ministrar och undvika en allvarlig regeringskris.

Blir det en försening nu?

– Inte nödvändigtvis. Theresa May menar att det fortfarande går att få till ett nytt skilsmässoavtal i tid till utträdet den 29 mars. Men för att lugna parlamentet och de alltfler upproriska ministrarna i regeringen, gick hon på tisdagen med på att sätta upp en definitiv deadline för förhandlingarna.

– Om inget avtal har röstats igenom i parlamentet den 12 mars, ska ledamöterna få ta ställning till en avtalslös Brexit dagen efter (den 13 mars). Om det blir nej även till en ”no deal” – vilket det mesta tyder på just nu – ska parlamentet i en tredje omröstning den 14 mars få rösta om ”en kort, tidsbegränsad försening” av EU-utträdet.

Hur länge kan ett utträde försenas?

– Under förutsättning för att EU går med på det – vilket inte är helt självklart – finns det ingen bortre gräns. Men Theresa May varnade på tisdagen för att om utträdet sker efter den 30 juni, måste Storbritannien delta i valet till EU-parlamentet i maj. ”Vilket budskap skulle det skicka till de mer än 17 miljoner väljare som röstade för att lämna EU för nu nära tre år sedan?” frågade May.

– Svaret på den frågan är att många britter skulle uppleva det som ännu en absurd tur i det pågående Brexitdramat. Men det finns också en allt starkare opinion för att folkomrösta på nytt om EU-medlemskapet. Theresa May avfärdar den idén, men Labourledningens besked i måndags om att man nu stöder en ny folkomröstning gör att en sådan inte längre ser helt osannolik ut. Det gör i sin tur att osäkerheten om Storbritanniens sorti ur EU ökar ytterligare.

