Erik de la Reguera: May varnade för att Tories oenighet kan stoppa Brexit

Erik de la Reguera: Boris Johnsons anprepp på Theresa May skakar om partiet

May: En ”no deal”-Brexit skulle vara dålig för Storbritannien

Hur klarade sig May?

– Ganska bra – åtminstone jämfört med förra årets katastrofala tal vid Tories partikongress, då Mays röst svek och hon drabbades av ett par kraftiga hostattacker, samtidigt som bokstäver föll ned från väggen bakom henne. Den här gången gav premiärministern intryck av att vara mer stridslysten, och hon lyckades inte bara få partikamraterna i publiken att applådera – utan också att skratta gott ett par gånger, som när hon lite självironiskt gjorde entré dansandes till Abbas ”Dancing Queen” (en referens till en viral video där May dansade påtagligt stelt vid ett statsbesök i Kenya).

– Men så var hon också så illa tvungen att göra bra ifrån sig, efter Boris Johnsons blixtrande attack mot henne på tisdagen.

Vilket blev Mays svar till Boris Johnson?

– I intervjuer inför talet hade Theresa May sagt att Boris Johnsons frontalangrepp mot henne och hennes förhandlingsstrategi gjort henne ”irriterad”. I onsdagens tal nämnde hon aldrig Johnson vid namn. Men hon fortsatte att engagerat försvara ”Chequersplanen”, och manade partiet att hålla ihop, inte polariseras. Om inte Tories håller ihop, om alla bara fortsätter att insistera på just sin egen perfekta variant av Brexit, då finns risk för att Brexit inte blir av över huvud taget, varnade May.

– Ett annat huvudbudskap var att förhandlingar som den med EU kräver en viss grad av kompromisser, men att hon inte är rädd för att lämna EU utan ett avtal.

– Till skillnad från Boris Johnson – som i dag bara är parlamentsledamot – har Theresa May också reell politiskt makt. Det visade hon genom att avisera en skärpning av invandringspolitiken. ”Den fria rörligheten ska vara över – en gång för alla”, sa May. Hennes inrikesminister förklarade i går att EU-medborgare – alltså även svenskar – i framtiden kommer att tvingas passera genom samma nålsöga som andra invandrare, och att det i första hand är högkvalificerad arbetskraft som kommer att välkomnas i Storbritannien. De som vill bli medborgare ska också utkrävas bättre kunskaper i engelska än i dag.

– Det beskedet är riktat till väljare som röstade för att lämna EU för att de vill få stopp på invandringen från andra EU-länder – och sannolikt också ett försök att avväpna Boris Johnsons inför en potentiell utmaning om partiledarposten. Hur väl det stämmer överens med Mays tal om ”frihet” som en hörnsten i regeringens politik, det kan däremot diskuteras.

Är debatten om Theresa Mays ”Chequersplan” över nu?

– Knappast. Den stora knäckfrågan om hur gränsen på Nordirland ska kunna hållas öppen efter Brexit fick inget definitivt svar. Såväl Boris Johnson som flera andra ”brexitörerna” i Tories (exempelvis David Davis och Jacob Rees-Mogg) har på den här kongressen också tydligt markerat att de inte tänker sitta tyst och ge premiärministern lugn och ro i slutförhandlingarna.

– Om samtalen med EU skulle stranda eller om May går med på stora eftergifter till EU för att få till ett avtal före deadlinen i november, då lär kritiken nå stormstyrka på nytt. Och Boris Johnson har just gjort mycket klart att han är en tänkbar efterträdare till Theresa May.