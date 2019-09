Erik de la Reguera: Överklasscharm räcker inte – nu krävs konkreta förslag

Lunchmöten används inte sällan som ett informellt sätt att hitta vägar framåt.

Drygt tre år efter Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet och med 48 dagar kvar till en avtalslös Brexit känns det onekligen en smula sent att ”ta ett snack över en lunch”.

Men ett avtal är ännu möjligt, försäkrade premiärministern på fredagen.

– Jag har fört samtal med flera EU-ledare, i Tyskland, Frankrike och Irland, och vi har gjort rejäla framsteg. På måndag ska jag träffa kommissionsordföranden [Juncker] och chefsförhandlaren Michel Barnier, och vi ska prata om de idéer som vi arbetar med, sa Boris Johnson.

Problemet är bara att ingen utanför de brittiska öarna verkar förstå vad det är för idéer han talar om. I ett brev till de övriga EU-ledarna, som The Guardian fått läsa, skriver Michel Barnier att det i nuläget inte finns någon anledning att återuppta formella förhandlingar. Detta för att britterna inte lagt några konkreta förslag om vad som ska kunna ersätta nödlösningen för Nordirland i utträdesavtalet.

– Avståndet är mycket stort, bekräftar Irlands premiärminister Leo Varadkar.

Men kanske är något ändå på gång.

På fredagen skrev The Times att den brittiska regeringens stödparti, unionistiska DUP, kan vara berett att acceptera att Nordirland fortsätter följa den inre marknadens regler för jordbruks- och livsmedelsprodukter. I utbyte skulle EU släppa kravet på att Nordirland stannar i tullunionen, och ”snabbutveckla” olika tekniska alternativ till fysiska gränskontroller.

DUP:s ledare Arlene Foster dementerar uppgifterna.

Men The Times källor hävdar att hon gett grönt ljus bakom stängda dörrar – under förutsättning att det splittrade (och just nu stängda) nordirländska parlamentet ges rätt att fatta beslut om EU-regleringarna.

Det skulle garantera ”demokratisk kontroll” – men knappast den långsiktiga stabilitet på Irland som EU eftersträvar.

