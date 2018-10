Erik de la Reguera: Pressen på May ökar ytterligare på hemmaplan

Vad innebär beskedet för Theresa May?

Det är utan tvekan ett misslyckande för Theresa May, som sedan i somras satsat nästan all sin prestige på att få klart ett utträdesavtal i tid till den 29 mars nästa år, då britterna enligt plan ska lämna EU. Nu blir det svårt att hinna klart i tid – och pressen på May ökar ytterligare på hemmaplan. Hennes ställning är redan svag i det egna partiet Tories och det är långtifrån omöjligt att de politiska låsningarna om Brexit snart gör hennes position ohållbar. I så fall kan både regeringskris och nyval vänta.

Men det är också möjligt att hon lyckas lösa knuten i sista stund – och då står May där som vinnare.

Varför är det så svårt att nå en kompromiss om EU-utträdet?

Det stora problemet handlar om gränsen på Irland. Trots att alla i princip är överens om att nya kontroller eller andra fysiska installationer vid gränsen måste undvikas för att säkra fredsavtalet och undvika att trigga igång en ny våldsspiral i Nordirland, är Theresa Mays regeringsparti Tories djupt kluvet om hur detta ska göras.

EU har föreslagit en garantiklausul, ”backstop”, som skulle hålla kvar Nordirland i EU:s tullunion om det inte nås en annan lösning innan övergångsperioden är slut sista december 2020. På så vis skulle gränskontroller undvikas på själva ön. Men detta har inte oväntat fått det nordirländska, protestantiska partiet DUP att gå i taket, och May – som är beroende av DUP:s stöd i parlamentet – har också kategoriskt avfärdat det.

En annan tänkbar variant är en ”backstop” som håller kvar hela Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) i tullunionen, tills dess att ett nytt avtal om framtida handelsförbindelser är i hamn. Blotta tanken på detta får dock den radikala brexitör-falangen i Tories, med Boris Johnson, David Davis och Jacob Rees-Mogg i spetsen, att hota med myteri och att avsätta May.

Finns det någon väg framåt?

EU-ledarna är inte dumma, de inser hur prekär Theresa Mays situation är på hemmaplan. Från EU:s sida har man därför försökt locka med en förlängning av övergångsperioden till den sista december 2021, för att ge förhandlarna mer tid innan garantiklausulen infaller. På onsdagskvällen ska May ha sagt sig ”vara öppen” för en sådan förlängning – men det suddar inte ut DUP:s principiella motstånd mot en backstop enbart för Nordirland – och har bara fått brexitörernas muller att tillta. Och Daily Mails förstasidesrubrik ”Ännu ett år i Brexit-limbo?” är knappast tänkt att ge May pluspoäng i opinionen.

En tänkbar, om än mycket osäker väg framåt är att Theresa May till slut ändå väljer att gå med på en ”backstop” som innebär just att hela landet stannar i tullunionen, om inget nytt avtal nås. Matematiken i parlamentet lär då bli avancerad, för minst ett 40-tal Tory-ledamöter väntas göra uppror och rösta mot ett sådant utträdesavtal. Om May kan få ett antal oppositionsledamöter – kanske i Labours mittenfalang – att rösta ja till ett sådant avtal skulle hon dock kanske kunna lirka igenom det. Men frågan är om hon då verkligen skulle kunna göra anspråk på att ha levererat en Brexit, så som hon själv beskrivit den.

