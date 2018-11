Erik de la Reguera: Theresa Mays position alltmer ohållbar

Blott ett dygn efter att den brittiska regeringen sa kollektivt ja till det framförhandlade utträdesavtalet med EU, ser Theresa Mays position nu ut att vara på väg att bli ohållbar.

På torsdagsmorgonen lämnade Brexitministern Dominic Raab sin post i protest mot avtalet, och strax därefter gjorde även arbetsmarknadsministern Esther McVey det.

– Jag har enorm respekt för premiärministern. Men det här skulle bli ett fruktansvärt dåligt avtal. Det skulle hota Förenade kungarikets sammanhållning, och låsa in oss i en situation som riskerar att bli permanent, där vi inte har något inflytande över de regleringar som gäller i vårt land, sa Dominic Raab i en intervju med BBC.

När May sedan klev upp i parlamentet för att försöka mobilisera stöd för avtalet hade flera statssekreterare (”junior ministers”) också hunnit avgå. Hon möttes av hånfulla gapskratt och burop från oppositionen – liksom från en del av sina partikamrater.

– Jag påstår inte att det har varit en bekväm resa eller att vi eller EU är nöjda med alla delar av avtalet. Men valet är tydligt: vi kan lämna EU utan avtal, vi kan riskera att det inte blir någon Brexit alls, eller så enas vi kring det här avtalet, som är det bästa som kan förhandlas fram, sa May.

Raabs avgång pressar henne dock hårt, eftersom Brexitministern de senaste månaderna varit regeringens chefsförhandlare. I underhuset försökte May därför indirekt bemöta hans kritik, bland annat om den garantiklausul, ”backstop”, som tagits med i avtalet för att säkerställa fredsavtalet i Nordirland och undvika gränskontroller på ön.

– Även om jag vet att det finns en del som inte vill låtsas om det, så är det så att det inte finns något tänkbart avtal som inte innehåller den här försäkringspolicyn. EU skulle helt enkelt inte acceptera ett utträdesavtal utan en ”backstop”. Men återigen: avsikten är att den aldrig ska användas, sa premiärministern.

Såväl bland de hårdföra ”brexitörerna” som i regeringens nordirländska, unionistiska stödparti DUP, möttes hennes ord med misstro.

– Premiärministern har uppenbarligen inte lyssnat på oss. Vi står nu inför valet att rösta för att skydda Förenade kungariket – eller att rösta för att bli en vasallstat som kommer att bryta sönder kungariket, sa Nigel Dodds, DUP:s gruppledare i det brittiska underhuset.

Den konservative ledamoten Marc Francois konstaterade krasst att det kommer bli omöjligt att få igenom avtalet i parlamentet, då fler än 80 Tory-ledamöter sagt att de kommer rösta nej, enligt Francois.

Inte heller Labourledaren Jeremy Corbyn skrädde orden.

– Regeringen befinner sig i kaos. När till och med den sista i raden av Brexitministrar säger att han inte kan stöda det här avtalet – hur ska vi andra då kunna sätta vår tilltro till det? Nej, detta är ett enormt och skadligt misslyckande, sa Corbyn, vars parti nu formellt kräver att avtalet dras tillbaka.

I själva verket tycks Corbyn hoppas att avtalet ska röstas ned, och att ett nyval sedan ska utlysas. För det krävs att två tredjedelar av ledamöterna röstar för ett nyval – vilket i nuläget inte är särskilt troligt.

På torsdagskvällen verkade dock en förtroendeomröstning om Mays position som ledare för regeringspartiet Tories komma allt närmare.

Den ledande konservative ”brexitören”, Jacob Rees-Mogg, lämnade in ett formellt brev som kräver att May avgår. Om en förtroendeomröstning ska komma till stånd, måste 48 ledamöter i partiet lämna in sådana brev – något som tycks allt annat än omöjligt.

– Det här är inte en kupp. En kupp är när man använder illegitima medel för att åstadkomma något. Det här är att använda sig av de mekanismer som vi har i det konservativa partiet. Och nej, jag är inte själv intresserad av partiledarposten, sa Rees-Mogg vid en pressträff utanför det brittiska parlamentet.

När han fick frågan vem han skulle vilja se som partiledare i stället för May svarade han:

– Du har Boris Johnson och David Davis, du har Dominic Raab och Penny Mordaunt - det finns gott om talang i det konservativa partiet som kan leda oss till en riktig Brexit.

Penny Mordaunt sitter än så länge kvar som biståndsminister i regeringen, men ihärdiga rykten går om att även hon överväger att avgå.

Många bedömare i Westminister tror att Theresa Mays position kan bli ohållbar om antalet ministeravhopp stiger de närmaste dagarna. Premiärministerns hopp står till att tillräckligt många parlamentariker – på båda sidor i kammaren – till slut ändå låter sig övertygas om att det inte går att få till ett bättre utträdesavtal, och att hon lyckas förmå dem att känna trygghet i övertygelsen om att den ”backstop” som är ett sådant rött skynke för ”brexitörerna”, aldrig kommer att träda i kraft.

Den uppgiften är sannerligen inte enkel.

