Med 56 procent av rösterna kunde sittande presidenten Muhammadu Buhari under tidig onsdagsmorgon utropas till segrare. Oppositionskandidaten Atiku Abubakar fick bara 41 procent av rösterna och har sagt att han ska överklaga resultatet i domstol, då han anser att det beror på fusk. Men detta grepp har snarast blivit praxis bland afrikanska oppositionspartier på senare år. Man kan ha många invändningar mot valets genomförande. Men Abubakar hade inte siffrorna som krävdes.

https://twitter.com/atiku/status/1100682588891631616

Oppositionspartiet PDP lanserade Abubakar, en 72-årig muslim från landets norra delar, för att göra inbrytningar i regeringspartiet APC:s kärnområde men resultatet blev kontraproduktivt. De misslyckades med att dela det nordliga muslimska väljarblocket samtidigt som entusiasmen bland de traditionellt kristna kärnväljarna i söder sjönk.

Därför kunde Abubakar, eller Atiku som han allmänt kallas, inte upprepa Buharis bedrift från 2015 då ett oppositionsparti för första gången i landets historia tog över makten på demokratisk väg.

Vad vi nu ser är en konsolidering av APC:s maktinnehav som kan sträcka sig över mycket lång tid eftersom befolkningsökningen är så mycket större i de nordliga, fattigare delarna av landet där de har starkast stöd.

Nigeria har under bara 20 år av demokrati lyckats etablera ett fungerande tvåpartisystem där de två huvudmotståndarna har tydliga ideologiska profiler. Det vore olyckligt om APC blir alltför dominanta och tränger ut den opposition som bland annat borgat för en mycket stor pressfrihet i Nigeria.

Vägen framåt för PDP är föryngring. Hälften av landets invånare saknar rösträtt för att de är under 18 års ålder men de blir självklart äldre och hälften av de registrerade väljarna är mellan 18 och 35 år gamla.

Medan åldern på de två huvudmotståndarna i årets val var 76 respektive 72 år. De tillhör en generation politiker som klamrat sig fast i politiken under decennier. Buhari styrde Nigeria som juntaledare redan under tidigt 1980-tal och Abubakar var landets vicepresident under de första åtta åren av demokrati, mellan 1999 och 2007. Det är dags för dem att släppa taget.

I stort sett varenda väljare jag talat med under de senaste veckorna har efterlyst en yngre kandidat som kan skaka om det politiska etablissemanget.

Så fort domstolen gett avslag på PDP:s överklagan borde partistrategerna bege sig ut på gatorna i motståndarsidans urbana fästen – storstäderna Lagos, Kano och Maiduguri – och bygga upp en gräsrotsorganisation som kan hitta den unga kvinna eller man som ska leda partiet och landet från 2023 till 2027. En ung ledare skulle kunna bryta den känsla av politisk apati som många ungdomar ger uttryck för genom att inte rösta. Och rösterna skulle kunna komma både från söder och norr.