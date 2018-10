Turen gick till Ghana, Malawi, Kenya och Egypten. Av någon anledning hoppade hon över ”Nambia”, trots att landet är känt för sin framgångsrika sjukvård.

För stämningens skull, tänk er en röd linje på kartan som dras från huvudstad till huvudstad, i takt med att planet som bär fru Trump och hennes entourage rör sig genom molnen, som i Indiana Jones-filmerna som vi ska återkomma till.

Till skillnad från Storbritanniens premiärminister Theresa May , som häromsistens gjorde sig till kontinentalt åtlöje med sina ständiga försök att dansa (i Sydafrika och i Kenya) trots en uppenbar avsaknad av talang, behöll fru Trump värdigheten genom hela resan. Men ändå blev det så fel.

”Shithole countries”, skitländer, är ett välbekant uttryck som hennes make Donald använt för att beskriva kontinenten i början av fjolåret, i samma veva som han talade om sjukvården i ”Nambia”. Termen väckte allmän vrede och det var i veckan Melania Trumps uppgift att släta över det hela och nystarta relationen som varit konstant frostig efter åtta jubelår med Barack Obama. Det gick sådär.

Ett modelejon bland riktiga dito i Nairobis nationalpark visade sig ligga ett drygt halvsekel fel i tiden med en tropikhjälm som skydd mot den stekande solen.

Det framgår inte vilka djur som Melania Trump fick syn på under besöket i Nairobi i veckan. Foto: Andrea Hanks/IBL

Huvudbonaden är så starkt förknippad med kolonialhistorien att den på franska kallas för ”casque colonial” och regionens sociala medier exploderade i ett kollektivt ”Oh no she didn't” med efterföljande handflata mot ansiktet.

https://twitter.com/FutbolsaCountry/status/1048318706688950272

Tankarna gick till stackars George Foreman, tungviktsboxaren som inför det legendariska mötet 1974 mot Muhammed Ali – känt som ” The Rumble in the Jungle ” – landade på N'djili-flygplatsen i Kinshasa med två schäferhundar i koppel, ovetandes om att det var just den hundras som belgarna använt under förtryckartiden ett par decennier tidigare. Publiken skulle uteslutande komma att hålla på Ali som också vann fighten i åttonde ronden.

Dock är Melania Trump inte ensam i nutid, det är tvärtom ganska vanligt att västerländska turister spökar ut sig i khaki-dräkter i någon sorts vurm för en förfluten epok som de flesta här vill glömma. Resorts och lyxhotell svarar med röda uniformer, vita damasker och pillerboxar på hisspojkar och väskbärare. Gärna en röd fez till vit kaftan.

Utanför nationalparker som Masai Mara eller Serengeti gömmer massajerna sina mobiltelefoner för att leva upp till stereotypa förväntningar om en kontinent där tiden stannat före självständigheten. En epok då lokalbefolkningens repliker begränsades till ett underlägset ”Memsahib” eller ”Bwana”, före det mer jämlika ”Mzungu”. De blev statister i sin egen tillvaro: Mitt Afrika, inte ditt Afrika.

Nåväl. Planet styrde norrut mot Egypten och pyramiderna i Giza, denna civilisationens vagga som producerat så många skatter och artefakter under tusentals utgrävningar. Passande nog snodde Melania looken från den fiktiva arkeologen René Belloq, nazistmedlöparen som är Indiana Jones värsta antagonist i ” Jakten på den försvunna skatten” från 1981.

Vem bar den bäst?

https://twitter.com/evansiegfried/status/1048644064764219392

Den välvillige kunde hävda, att det var Michael Jackson i videon till ”Smooth criminal” som var förlagan.

https://twitter.com/Alicia_Akeys/status/1049174325532741637

Vid det här laget började fru Trump beklaga sig.

– Fokusera på vad jag gör, inte på vad jag bär, sade hon till pressföljet.

Behandlas Melania Trump annorlunda för att hon är kvinna? Skulle en man synas lika hårt i sömmarna på brättet? Nja, kanske inte i detta fall. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har varit så konsekvent i användandet av sina strikta dräkter att de närmast betraktas som kostymer. Det fanns inte en människa som nämnde hennes klädsel när hon besökte Ghana, Senegal och Nigeria för någon månad sedan.

https://twitter.com/maxpaskua/status/912395702361346048

Och Donald Trump hade med all sannolikhet fått ännu mer kritik om han dykt upp i en tropikhatt på safarin.

Men Melania Trump har dessutom en färsk klädfadäs i garderoben. I juni besökte hon migrantbarn vid den mexikanska gränsen iklädd en parkas med texten ”Jag bryr mig verkligen inte, gör du?”

Melania Trump på Andrews-flygbasen i juni, på väg till Texas. Foto: Mandel Ngan/AFP

På den punkten hade hon gjort en helomvändning när hon summerade resan i Egypten. Hon slog fast att syftet med Afrika-äventyret var att ” visa världen att vi bryr oss”.

Lättad, förmodligen, över att ha lämnat jackan hemma. Till förmån för en som förde tankarna till 1930-talet.