Erik Esbjörnsson: Mugabe drog med sig en hel nation i fallet

De sista publika bilderna på Robert Mugabe publicerades av en av hans söner på Instagram. En åldrande krympt man i svart träningsoverall satt på en veranda i en rullstol omgiven av sin familj och det var svårt att känna igen den tidigare politikern, som bara något år tidigare varit världens äldsta regerande statschef. Hade han fått all sin livskraft från sitt ämbete?

Robert Mugabe i augusti år 2013. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP

De flesta zimbabwier trodde att han skulle regera in i döden men så blev ej fallet. Den ständigt krympande kretsen av lojala vänner hade till slut blivit så liten att valet stod mellan hans mest trogna vapendragare, vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, och hans hustru Grace. När valet föll på hustrun hade Robert Mugabe beseglat sitt eget öde och efter ett par dramatiska månader störtades han av militären under kuppliknande former och ett 37 år långt maktinnehav var till ända. De flesta invånare i Zimbabwe hade då aldrig levt under en annan ledare. Men det var nära att han inte fick tillträda sitt ämbete.

Bara ett par dygn innan firandet av det nya Zimbabwes självständighetsdag i april 1980 avslöjades en mordkomplott som hade kunnat ta livet av inte bara Robert Mugabe utan även Storbritanniens prins Charles som var på plats för det historiska skiftet.

Sydafrikanska apartheidregimens säkerhetsagenter hade riggat trafikljusen längs kortegevägen i Harare, huvudstaden som fortfarande hette Salisbury, med bomber som skulle fjärrutlösas. I det kaos som de räknade med skulle uppstå kunde Sydafrikas armé rulla in i grannlandet och återupprätta ordningen samt bli av med ett stort hot.

Robert Mugabe sista gången han mötte världspressen, inför valet 2018. Foto: Erik Esbjörnsson

Av planerna blev intet. Mugabe hade ärvt sin säkerhetstjänst av Ian Smiths vita förtryckarregim som bara några år tidigare sett honom som den värsta fienden. Men de var redo att ge honom chansen och avslöjade komplotten i tid. Tiotusentals människor kunde den 17 april samlas på Rufaro-arenan och lyssna på Bob Marley som sjöng kampsången Zimbabwe och vid midnatt se den nya flaggan hissas. Den första strofen i reggaeikonens låt löd ”Varje man har rätt att avgöra sitt eget öde”. Något som Mugabe i allra högsta grad gjorde.

Robert Gabriel Mugabe föddes den 21 februari 1924 i byn Kutama utanför Salisbury. Han var en ensamvarg redan i ungdomen och tillbringade största delen av tiden försjunken i sina böcker när han inte vallade getter.

Skolan i byn Kutama där Robert Mugabe gick under sina första år. Foto: Erik Esbjörnsson

En imponerade akademisk karriär tog sin början på den missionsskola som låg i byn och fortsatte på Fort Hare-universitetet i Sydafrika, där en hel generation frihetskämpar fick sin skolning. Vid Fort Hare gick giganter som Julius Nyerere, Nelson Mandela och Kenneth Kaunda. Men om flera av universitetets alumner skulle få se avkoloniseringen och demokratiseringen förverkligas under 1960-talet dröjde det betydligt längre för Mugabe och Mandela.

När Storbritannien reste krav på demokrati förklarade sig den vita förtryckarregimen i Rhodesia, under ledning av den hatade Ian Smith, självständigt från kolonialmakten. Mugabe och de flesta andra nyckelfigurerna inom frihetsrörelserna Zanu och Zapu hade fängslats året innan, 1964, och skulle tillbringa tio år på olika anstalter. Det var under denna tid som en då fyrtioårig Mugabe började knyta kontakter med det svenska politiska etablissemanget, bland dem DN:s förra chefredaktör Per Wästberg som genom det nystartade Amnesty International brevväxlade med Mugabe under tiden i fängelse.

Han utnyttjade tiden väl och tillgodogjorde sig två av sina sedermera sju akademiska examina under fängelsevistelsen, samtidigt som han var lärare åt sina medfångar.

I början av 1970-talet utseddes Mugabe till ledare för Zanu. När han släppts fri gick han i exil för att bygga upp en gerillaorganisation som under inbördeskriget stred mot Smith-regimen.

Det var ett krig som ingen kunde vinna och som satte Storbritanniens regering i en knepig sits. Till slut mynnade förhandlingar ut i Lancaster House-avtalet som banade väg för demokratin och samtidigt skyddade de vita jordägarnas egendom under en övergångsperiod på tio år då de gavs chansen att sälja sin mark frivilligt.

Detta avtal skulle decennier senare spela en stor roll i Mugabes förvandling från afrikansk frihetsikon till sinnebilden av en despot som förlorat fattningen.

Tecknen hade dock varit tydliga, men ignorerats, redan från Mugabe-regimens första dagar. I valet som föregick självständigheten hade Mugabe oväntat vunnit över Joshua Nkomos rivaliserande Zapu och när han tillträtt gjorde han rent hus med Zapu, som framstod som en betydligt större utmanare om makten än den vita minoriteten.

Ett par år senare sjösattes den fruktansvärda operationen Gukurahundi, där tusentals människor av folkgruppen ndebele, som antogs vara lojala med Zapu, dödades i rena massakrer. Men detta skedde i en tid då Falklandskriget och Perestrojka stod högre på den brittiska agendan. Och de som fortsatt hade fokus på södra Afrika – inte minst svenska krafter – lade energin på kampen mot apartheid som nått ett avgörande skede i Sydafrika.

Nelson Mandelas frisläppande 1990 och avancemang till presidentposten fyra år senare kastade Mugabe in i en skugga som han inte kunde hantera. Han gjorde ingen ansträngning att dölja sitt förakt för Mandela som han menade hade sålt ut sig till de vita genom att garantera att deras tillgångar inte skulle röras.

Mugabe själv var dock inte någon drivande kraft för postkolonial omfördelning. Storbritannien sände resurser för att finansiera statliga uppköp av vita farmer men de genomfördes med glacial hastighet. Inte bara för att många vita farmare vägrade att sälja utan också för att en stor del av pengarna gick rakt in i statskassan.

När den nya Labourregeringen 1997 tog tillbaka makten i Westminster efter 18 års Tory-styre deklarerade den nya biståndsministern Clare Short att de inte ”accepterar att Storbritannien har ett särskilt ansvar för att finansiera kostnaderna för landköp i Zimbabwe”.

Mugabe såg beskedet som ett stort svek och skulle senare krasst konstatera att den tidigare premiärministern Margaret Thatcher, som kallat honom för en terrorist, åtminstone var pålitlig, vilket han inte kunde säga om ”lögnaren” Tony Blair.

Robert Mugabe på sin 85-årsdag år 2009. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Tre år senare inleddes de våldsamma annekteringarna av vita storjordbruk, som Mugabe motsatte sig tills han insåg vilket stöd han kunde mobilisera genom att framställa sig som de jordlösas förkämpe.

Han hade egentligen bara hoppat på ett tåg som satts i rullning av krigsveteraner som var missnöjda med hans egen politik. Men genom att ställa sig på ockupanternas sida gjorde han sig själv intimt förknippad inte bara med övertagandena utan även med den påföljande nationalekonomiska hädanfärd som nådde en första kulmen i 2008 års hyperinflation.

Under dessa år förändrades den afrikanska bilden av ledaren. Tills dess hade han setts som en läromästare som höll sig med egna pekpinnar, en postkolonial motståndsman som vågade stå upp mot Väst.

Sedlarna med valörer på 100 biljoner dollar blev löjeväckande. I brist på framåtblickande visioner retirerade Mugabe till bakåtblickande nostalgi som saknade förankring i ett Afrika i förändring som för länge sedan kastat kolonialismens ok från sina skuldror.

Han hade efter otaliga strider lyckats manövrera ut både kritiker i Väst och intern opposition, men till slut hade han mött en fiende han inte kunde besegra: åldrandet.

Mugabe blev en geriatrisk karikatyr av sig själv. Vid flera tillfällen höll han fel tal, men det spelade mindre roll eftersom hans teman nästan alltid var desamma. När han upprepade gånger snubblat på röda mattan blev bilderna fort virala skämt – så kallade memes på sociala medier. Men han vägrade in i det sista att använda rullstol. Sannolikt var det en kombination av rädslan för att visa sårbarhet och den totala förnekelsen av det egna tillståndet.

Han drog sig tillbaka från det dagliga arbetet det innebär att styra ett land och regerade med den mäktiga politbyrån som ombud – men utåt sett var han fortsatt Zimbabwes ledare. Den som vågade ifrågasätta detta arrangemang och väcka diskussion om en succession kastades omedelbart ut. Detta öde skulle så småningom drabba nästan samtliga medlemmar från hans ursprungliga inre krets.

Maktkampen pågick under flera år mellan Emmerson Mnangagwa, till vänster, och Grace Mugabe, till höger om den åldrande ledaren. Här vid firandet av hans 92-årsdag vid monumentet Great Zimbabwe. Foto: Erik Esbjörnsson

Två rivaliserande nyckelfigurer kvartstod efter de många utrensningarna, enkom för att de gjort sig lika oumbärliga för ledaren. Emmerson Mnangagwa, allmänt kallad för krokodilen, var vicepresidenten med en solid bakgrund inom frihetskampen och partiet. En strateg som likt djuret från vilket han fått sitt smeknamn sällan höjde huvudet över ytan. I andra ringhörnan stod Grace Mugabe, den 42 år yngre hustrun som inlett en relation med Mugabe när den första hustrun Sally låg för döden.

Om Sallys ghananska bakgrund gjort det svårt för henne att bli accepterad av zimbabwierna hade Grace inga sådana ursäkter. Hon sågs som en lycksökerska som var, om möjligt, än mer kallt beräknande än Mnangagwa.

Grace hade på senare år försökt bygga upp en mer legitim maktbas inom partiet men hennes styrka hade alltid varit dörrvaktens makt att utdela audienser – som blev alltmer sällsynta i takt med att Mugabe drog sig undan offentligheten till parets gemensamma palats i Harares norra förorter.

Där tillbringade Robert Mugabe största delen av sina sista år, när han inte for till Asien för medicinska behandlingar eller stapplande närvarade när en ny president svors in som kollega i ett afrikanskt grannland.

När DN i september 2016 gjorde ett större reportage om striden inför hans frånfälle var hans tidigare allierade generösa med uttalanden om den åldrande despoten. Två ord återkom under i stort sett varje samtal. Maktfullkomligheten och ensamheten.

Successionsstriden drog ut under flera år men blev till sist ohållbar. Om Grace trott att hon vunnit när Mnangagwa i slutet av 2017 petades från sin position och tvingades gå i en hastig landsflykt, skulle segern vara kort. Bara veckor senare firade hundratusentals zimbabwier på huvudstaden Harares gator efter att en inringad Mugabe tvingats lämna in sin avskedsansökan. Jublet visste inga gränser, men samtidigt var det få zimbabwier som hade några illusioner om att det skulle bli så mycket bättre i det sargade landet.

Firande zimbabwier på Harares gator efter att Robert Mugabe tvingats lämna in sin avskedsansökan. Foto: Erik Esbjörnsson

”Vi firar nu, även om vi vet att det kommer en morgondag som inte är så mycket bättre”, var det vanligaste budskapet.

De fick rätt. Det sjunkande skeppet hade dumpat sin galjonsfigur men seglade vidare med kurs mot undergången. Vid valet i fjol deklarerade Mugabe själv, på en märklig presskonferens i Harare, att han skulle rösta på oppositionen i protest mot det egna partiets svek.

DN:s sista bild på Robert Mugabe, när han röstade tillsammans med hustrun Grace i Harare 2018. Foto: Erik Esbjörnsson

Zanu PF behövde inte hans stöd för de hade inte planerat för en demokratisk kamp och skickade i stället ut militärerna på gatorna. Ett stort antal civila skadades och dödades i tumultet som uppstod efter valet och isoleringen av landet fortsatte. Nu talar man om Zimbabwe som ett land som är på väg att bli en kollapsad stat, och det finns verkligen inget ljus i sikte.

Herdepojkens resa från hyddan i Kutama till palatset i Harare var inte ens en dagsfärd, geografiskt sett. Men hans liv som spände över nio decennier var en klassresa som inte bara var hans egen utan omfattade ett helt folk. När Zimbabwes flagga hissades den där natten i Harare 1980 hade han besegrat en av världens mest avskydda regimer. Hade han stannat där skulle han skrivit in sig i historieböckerna som en av frihetskampens stora hjältar, likt de andra studenterna vid Fort Hare. Detta var kollegan Mandelas storhet, att han insåg sina begränsningar och trädde åt sidan i tid. Robert Mugabe ville ha mer, och i den ständiga kampen för att behålla makten förlorade han samtliga sina vänner.

