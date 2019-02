– För att nigerianerna är desillusionerade och inte orkar bry sig. Förra valet skrev Buhari historia genom att peta den sittande presidenten Goodluck Jonathan som ställde upp för omval men erkände sig besegrad. Det var en otroligt viktig milstolpe som passerades i nigeriansk demokratiutveckling men faktorerna var annorlunda då. Ekonomin hade imploderat efter oljeprisets kollaps året dessförinnan och terrorsekten Boko Haram hade tagit kontroll över stora områden i de nordöstra delarna av landet. Missnöjet var massivt. Folk är fortfarande missnöjda med styret men inte med samma intensitet som för fyra år sedan. Valdeltagandet ser ut att landa på under 30 procent av registrerade väljare och av hela den röstberättigade befolkningen på runt 100 miljoner invånare har en ännu mindre andel valt att rösta.

Vad gjorde oppositionen för fel?

– Oppositionspartiet PDP, som traditionellt haft sitt starkaste stöd i det kristna söder, lanserade en muslimsk kandidat, Atiku Abubakar, från norra delarna av landet för att försöka ta andelar från Buharis kärnområden. Men Abubakar är en person som saknar riktig karisma (vilket även gäller Buhari ska sägas) och han ses som lika korrupt som övriga delar av etablissemanget och saknade förmågan att elda upp massorna. Att de inte lanserade en kandidat från de södra delarna av landet gjorde att de inte lyckades tända sina kärnväljare. För att PDP skulle ha en chans krävdes inte bara att de helt säkrade sina egna fästen utan även gjorde stora inbrytningar i norr. Nu blev det ett motsatt resultat. De egna kärnväljarnas engagemang var ljumt och i norr gick invånarna på det trygga alternativet: den representant i huvudstaden Abuja som de redan hade.

Ett 50-tal personer har dött under de senaste veckorna och över 200 har förlorat livet sedan kampanjerna startade i höstas. Hur illa är läget i Nigeria?

– Dödsfallen är tragedier för offren och deras familjer och det är sorgligt att se att ett demokratiskt val ska skörda så många människoliv. Men med nigerianska mått har årets val varit relativt lugnt. Det är ett stort land med över 200 miljoner invånare som har upplevt stora slitningar på senare år. I norr har terrorsekten Boko Haram, som kidnappat och dödat tiotusentals och tvingat miljoner på flykt, försökt störa processen. I landets mellersta delar har explosioner av våld mellan jordbrukare och herdefolk skapat spänningar under det senaste halvåret och i söder har Nigerdeltat varit oroligt. Mot bakgrund av dessa oroshärdar hade det kunnat bli långt värre. En anledning till att oroligheterna varit relativt begränsade, såväl under kampanjernas slutskede som under valdagen och när resultatet meddelats, är att båda kandidaterna var från samma nordliga områden och av samma religiösa hemvist vilket desarmerade potentiella konflikter mellan nord och syd och mellan muslimer och kristna innan de hann uppstå.

