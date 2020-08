Erik Esbjörnsson: Starkare dryck än te i kannan när Sydafrika stoppar spriten

Sydafrikaner har under coronakrisen tvingats rannsaka ett komplicerat förhållande till alkohol. När landet införde sin ”lockdown” i slutet av mars, en av de striktaste av alla i världen, förbjöds inte bara försäljning av alkohol på krogar utan även i butiker för att minska risken för misshandelsfall i hemmet.

När man så lättade på restriktionerna i månadsskiftet april/maj sågs först ingen massiv ökning av covid-fall. Men läkare på landets traumaenheter larmade om att de överväldigats av alkoholrelaterade akutfall när folk börjat dricka på nytt.

– Vi måste se på långsiktiga, drastiska åtgärder för att stoppa missbruket av alkohol, sade president Cyril Ramaphosa i ett tv-sänt tal i mitten av juni.

En månad senare, när covidpandemin på allvar slog till mot landet, bestämde han sig för att på nytt stoppa spriten.

Den här gången utan förvarning, för att undvika en bunkringsvåg. En söndagskväll i juli förklarade presidenten att all försäljning av alkohol skulle stoppas med omedelbar verkan.

Sedan dess har det varit torra strupar. Trodde jag.

I onsdags skulle jag ta en kaffe med en granne på ett kafé i trakten där borden stod utställda på tryggt avstånd från varandra. Han bad att få tala med hovmästaren och undrade om de hade ”speciella drycker” varpå jag insåg att samtliga gäster satt och drack vitt vin i vårsolen – i takeaway-muggar av papp som dolde innehållet.

I torsdags kväll promenerade jag tvärs över gatan till restaurangen där jag är stammis och den vanliga beställningen av tapas kom in på bordet.

– Vill du ha en öl till det? Vi har en fin ipa inne, sade restaurangchefen N.

– Huh? Har ni öl?

– Sch, sade han och höll upp ett finger framför munskyddet.

Ett par minuter senare kom en tekopp och tekanna in på bordet men kannan var sval och det var inte nationens stolthet, de röda rooibos-bladen, som färgat vattnet mörkrött.

Och jag noterade att det stod tekannor i mängder på precis alla bord på stället. Det kändes som jag var den sista i landet att förstå den tysta överenskommelsen.

– Vi måste överleva, och det här kan väl inte skada, sade N.

De stora producenterna har hävdat att alkoholförbudet har kostat nästan 10 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Men även om det finns många privatpersoner som klagat på förbudet, gör stundens allvar att de flesta ändå står bakom presidentens beslut. Ännu.

Landets besöksnäring håller vanligtvis världsklass men många restauranger går på knäna.

I stället för att organiserad brottslighet fyller tomrummet med lönnkrogar, som under den amerikanska förbudstidens speakeasys, verkar en stillsam kopp ”te” på stamhaket föredras under mer ordnade former.

Och som kanske svenska myndigheter skulle kalla för en strategi som människor kan leva med över tid.