Erik Esbjörnsson: Stärkt afrikanskt självförtroende i relationen till Europa

Musée des Civilisations Noires har blivit mycket omtalat och är kort efter dess öppnande ett givet stopp för afrikanska resenärer till Dakar.

Men det är en annan sevärdhet som ännu dominerar i selfie-flödet från Senegals huvudstad: det afrikanska renässansmonumentet, en kopparstaty av en yppig kvinna och en muskulös man som bär ett barn på sin arm. Kolossen tornar upp sig på en höjd ovanför Dakar.

Man kan konstatera att kultur spelar en viktig roll för att bygga sammanhållning mellan Afrikas 54 stater.

Statyn slår Frihetsgudinnan med ett par meter i höjd men monumentet, som byggdes av nordkoreaner, har en estetik som för tankarna till Sovjetunionen.

Malawis president Bingu wa Mutharika sade vid öppnandet, där han närvarade, att monumentet inte tillhör Senegal utan ”det afrikanska folket var vi än är”.

Kommunikationsrevolutionen har knutit samman ungdomar över hela Afrika och det har vuxit fram en panafrikanism som för tankarna till självständighetseran på 1960-talet.

På bara ett par år har exempelvis Mocaa, museet för afrikansk samtidskonst, seglat upp och blivit ett av Kapstadens mest populära besöksmål. För att fylla det gigantiska museet krävdes att en tysk miljardär permanent lånade ut sin konstsamling. I fallet med Musée des Civilisations Noires i Dakar är det inte en ekonomisk utan politisk utmaning att samla de 18.000 föremål som kan få plats på de fyra våningarna.

Men som DN tidigare berättat (DN Kultur 7 april) pågår ansträngningar på flera håll. För Senegal är Frankrike den naturliga motparten medan man i Nigeria väntar på att Storbritannien ska släppa ifrån sig 3.000 bronsgjutningar som plundrades under sent 1800-tal. Etiopien vill se ett återbördande av kung Tewodros guldkrona, som i fjol ställdes ut på Victoria and Albert museum i London, och de har redan fått hem en obelisk som stals av Mussolinis armé under ockupationen på 1930-talet.

Två stora teman i europeisk politik lyfts fram som möjliga dörröppnare: Brexit, som tvingat Storbritannien att bli mer ödmjukt gentemot omvärlden i jakten på nya handelsavtal, samt migrationen, som fått europeiska ledare som Emmanuel Macron och Angela Merkel att bli mer lyhörda på sina resor till olika länder i Afrika.

