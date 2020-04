Erik Esbjörnsson: Tedros uppdrag som WHO-chef kräver en svår balansgång

Fakta | WHO

Världshälsoorganisationen WHO är den enhet inom FN-systemet som har ansvar för offentlig hälsa. WHO grundades 1948 och har 194 medlemsstater. Organisationen styrs från Genève i Schweiz samt från regionkontoren i Brazzaville, Kairo, Köpenhamn, Manilla, New Delhi och Washington. I oktober 2017 tillträdde Tedros Adhanom sitt femårsförordnande som direktör för WHO.

