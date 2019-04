Erik Ohlsson: Barnen brickor i storpolitiskt spel

På svenska skulle al-Hol heta ”Träsket” - lägret varifrån Niklas Orrenius och Lotta Härdelin hämtat sina vittnesmål till sin artikel. Ett på många sätt passande namn, inte minst med tanke på hur förhoppningar och lojaliteter begravs här. I storpolitikens namn.

al-Hol drivs av Autonoma administrationen av norra och östra Syrien, eller Rojava som det ofta kallas. ”Rojava” är det kurdiska namnet för ”Väst”, i det här fallet västra Kurdistan.

Ungefär tio procent av Syriens befolkning på cirka 22 miljoner (siffran noterad före kriget) räknas som kurder. Precis som sina etniska bröder och systrar i Turkiet, Iran och Irak har syrienkurderna strävat efter ökat självbestämmande.

I det syriska inbördeskrigets inledning, 2011-2012, såg kurderna en historisk möjlighet. Demokratiska unionspartiet (PYD), tidigare turkiska PKK:s syriska gren, lyckades ta politisk kontroll över de kurdiska delarna av Syrien.

Strax därefter blev IS en huvudaktör i Syrienkriget. Under en skoningslös offensiv hösten 2014 hotades staden Kobane av IS-terroristerna. Men PYD:s militära gren YPG, understödd av amerikanskt stridsflyg, lyckades slå tillbaka IS.

Redan innan IS ”kalifat” var helt krossat deklarerade Donald Trump att det amerikanska militära stödet till SDF-milisen skulle tas bort

YPG blev drivande kraft i den USA-sponsrade Syriska demokratiska fronten (SDF), en styrka på cirka 50.000 soldater som för en knapp månad sedan jagade ut IS från deras sista fäste, Baghuz.

Den framgångsrika kampen mot IS har förstås stärkt kurdernas moral och deras drömmar om ett självstyrande territorium. Men redan innan IS ”kalifat” var helt krossat deklarerade USA:s president Donald Trump att det amerikanska militära stödet till SDF-milisen skulle tas bort.

Trump hade uppfyllt vallöftet att ”bomba skiten” ur IS. Men han ville inte riskera relationerna med Natobrodern Turkiet som betraktar YPG som ett terroristhot.

Där står Rojava i dag. I en rävsax. I norr finns Turkiet som vill skapa en ”säkerhetszon” på syriskt (kurdiskt) territorium. I söder sitter Syriens president Bashar al-Assad, som svurit att ta tillbaka ”varje tum” av land som han förlorat under kriget.

Trots sin uppseendeväckande gul-grön-röda flagga och sin omtalade författning där lokal maktdelning och jämlikhet mellan könen är två honnörsord, är ju Rojava ingen stat i egentlig mening. Inget enda land har erkänt Rojava. Formellt borde Sverige, Storbritannien, Tyskland och andra länder som har medborgare i Rojavas IS-befolkade läger kontakta Damaskus och Bashar al-Assad.

Men viljan att nå en lösning tycks vara minimal. De som får betala priset är kurderna, som när de bekämpat IS överges av sina tidigare bundsförvanter. Och framför allt Mohammed Skråmo och hans syskon, som först utnyttjades av IS-ideologerna som mänskliga sköldar och nu finner sig lika övergivna av den ”civiliserade” världen.