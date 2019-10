Erik Ohlsson: Den boksynte och stillsamme al-Bagdadi förvandlades till dataålderns Djingis Kahn

Sedan al-Bagdadi för fem år sedan stod fram som ”kalif”, ledare för det då framväxande Islamiska statens självutnämnda gudsrike, har det regelbundet spridits uppgifter om hans död, rykten som fått extra näring av IS-ledarens extrema tillbakadragenhet.

al-Bagdadi syns nämligen nästan aldrig offentligt. De få gånger han över huvud taget framträtt publikt har det helt och hållet skett på terrorsekten IS villkor, i nogsamt koreograferade videoklipp och ljudupptagningar som distribuerats via sociala medier, senast i våras efter terrorattackerna i Sri Lanka, som IS tog på sig.

På det viset är Abu Bakr al-Bagdadi minst lika skygg som talibanernas förre ledare mulla Omar och al-Qaidas anförare Usama bin Ladin.

De framträdanden med al-Bagdadi som lagts ut på Youtube visar en man av medellängd klädd i svart kaftan och svart turban. Det långa skägget är grånat, på höger handled skymtar ett gediget armbandsur (som enligt kännarna förmodligen är av märket Omega Seamaster, med en prislapp på minst 50 000 kronor). Han talar med hög röst, glidande på tonskalan så som muslimska predikanter brukar göra.

Det finns med andra ord inget i al-Bagdadis väsen och framtoning som är särdeles märkvärdigt eller iögonfallande.

Så hur blev han ledare för samtidens mest fruktade terrororganisation?

Abu Bakr al-Bagdadi är ett så kallat nom de guerre, ”krigarnamn”. Hans riktiga namn är Awad Ibrahim al-Badri och han föddes 1971 i Samarra i mellersta Irak.

I Samarra finns en av shiaislams heligaste platser, al- Askarimoskén. Men staden domineras av sunnimuslimer och det var när den heliga moskén sargades av ett bombdåd år 2006 som Irak var nära att kastas in i ett sekteristiskt inbördeskrig mellan shiamuslimer och sunniter.

al-Bagdadis familj är sunnimuslimer och räknar sig själva till stammen Quariysh, samma ätt som profeten Muhammed. Fadern var djupt religiös och en lekmannapredikant i den lokala moskén. Familjen har även kopplingar till den störtade diktatorn Saddam Husseins maktsfär – en bror till al-Bagdadi var officer i Saddams armé och två av farbröderna anställda i säkerhetstjänsten.

al-Bagdadi gjorde tidigt sin far sällskap i moskén. Han ledde koranstudier för yngre barn och månade över huvud taget om en renlärig framtoning. Den unge al-Bagdadi beskrivs som inåtvänd och lågmäld. Hemma kallades han för ”Den rättrogne”. Dock gillade han att spela fotboll och bland lagkompisarna hade han ett annat smeknamn: ”Maradona”.

Enligt den amerikanske terrorforskaren William McCants, som finkammat al-Bagdadis bakgrund, drömde den blivande IS-ledaren om att bli antingen militär eller jurist.

Men al-Bagdadis närsynthet lade hinder i vägen för en militär karriär, och han klarade inte antagningen till den högre juristutbildningen för att hans betyg i engelska var för dåliga.

I stället bestämde al-Bagdadi sig för att slå sig in på den religiösa banan. Han flyttade till Bagdad och skrev in sig vid fakulteten för islamiska studier vid Bagdads universitet. Han tog motsvarande fil kand-examen år 1996 och fortsatte sedan sina islamstudier vid Saddam Husseins universitet.

Vid det laget hade al-Bagdadi träffat sin första hustru. Paret levde i den slitna stadsdelen Tobchi i Bagdad där al-Bagdadi också undervisade vid den lokala moskén (och spelade fotboll i moskéns korplag).

På Bagdads universitet kom al-Bagdadi i kontakt med Muslimska brödraskapet, den allarabiska sunnimuslimska rörelse som grundades av den egyptiske läraren Hassan al-Banna år 1928. Brödraskapets mål är att med fredliga medel inympa islamismen i arabvärlden.

Men al-Bagdadi lämnade snart ”bröderna” som han tyckte var för menlösa. I stället kom han att intressera sig alltmer för den militanta grenen av salafismen, en riktning inom islam där målet är att upprätta en Gudsstat i profeten Muhammeds anda. al-Bagdadi anslöt sig till den lilla minoritet bland salafisterna som inte är främmande för att använda våld för att uppnå sina mål.

USA:s invasion av Irak i mars 2003 stärkte och inspirerade al-Bagdadis övertygelse. Han var med och grundade Jaish al- Sunnah wal-Jamaah, ”Sunnitiska folket armé”, som bland annat etablerade sig i den så kallade sunnitriangeln, där motståndet mot den amerikanska ockupationen var omfattande.

I februari 2004 greps Abu Bakr al-Bagdadi av amerikanska strykor i Falluja och fördes till fånglägret Camp Bucca nära Basra i södra Irak, misstänkt för terrorverksamhet.

Hur lång tid al-Bagdadi tillbringade i Camp Bucca-lägret är omstritt – enligt vissa källor frigavs han redan i slutet av 2004, på andra håll hävdas att han satt inspärrad i över fyra år. Osäkerheten beror på att han inte använde sitt rätta namn när han fängslades.

Säkert är emellertid att al-Bagdadi drogs allt djupare in i de jihadistiska kretsarna. Han engagerade sig i den irakiska avläggaren till Usama bin Ladins terrornätverk al-Qaida. Irakiska al-Qaida leddes av jordaniern Abu Musab al-Zarqawi och kom att utmärka sig för sin extrema brutalitet.

al-Zarqawi dödades i en amerikansk flygattack i juni 2006. Hans efterträdare Abu Omar al-Bagdadi utnämnde Abu Bakr al- Bagdadi till sin högra hand i den rörelse som sedan bytte namn till Islamiska staten i Irak (ISI).

När Abu Omar dödades i en flygräd i april 2010 tog Abu Bakr över rodret i ISI. En av hans första åtgärder blev att utvidga den väpnade terrorn till Syrien, där Islamiska staten i Irak etablerade sig under täcknamnet Jabhat al-Nusra (Nusrafronten).

Nästa steg för al-Bagdadi var att slå ihop ISI och Nusrafronten till en organisation, Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS). Men detta ledde till slitningar och strider mellan de två terrorgrupperingarna, som kom att bli varandras fiender.

Men al-Bagdadi hade större ambitioner än så med ISIS, som genom en blandning av terror och exempellös propaganda via sociala medier lockade allt fler anhängare. Bland annat uppseendeväckande många frivilliga som reste från Nordafrika och Europa för att delta i det ”heliga kriget” i Syrien och Irak på ISIS sida.

al-Bagdadi i juli 2014. Foto: Uncredited

I juni 2014 anföll ISIS Mosul, Iraks näst största stad, och drev den irakiska armén på flykt.

Ungefär samtidigt genomförde terrorgrupperingen en spektakulär aktion på gränsen mellan Irak och Syrien. Med schaktmaskiners hjälp utplånades stängslen och sandvallarna som utgjorde själva gränshindren, en del av det förhatliga Sykes- Picotavtalet där kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike år 1916 styckade upp denna del av Mellanöstern.

Den boksynte och stillsamme al-Bagdadi hade förvandlats till ett slags dataålderns Djingis Khan, en blodtörstig skuggfigur som spred terror i islams namn.

Den 29 juni 2014 höll Abu Bakr al-Bagdadi sitt hittills mest spridda tal, då han utropade kalifatet Islamiska staten och välkomnade rättrogna från hela världen.

Men vad talet i själva verket förmedlade var att al-Bagdadi nu betraktade sig som kalif, alla muslimers ledare, och som sådan förväntade sig absolut lydnad. Det är den våldsdyrkande variant av islam som al-Bagdadi och hans anhängare förespråkar som ska gälla, punkt slut.

Med al-Bagdadis goda minne dödades och lemlästades ”otrogna”. Kvinnor rövades bort och utsattes för sextortyr och massvåldtäkter. Utländska biståndsarbetare och journalister kidnappades, påtvingades orangea fångdräkter och avrättades under sadistiska former medan webbkameran gick.

IS-anhängare i Mosul 2014 Foto: STR

Den erfarne Mellanösternkorrespondenten Patrick Cockburn kallar IS ”en terrororganisation utan motstycke – som Röda khmererna i Kambodja fast med anspråk att hela tiden erövra nytt territorium”.

Den boksynte och stillsamme al-Bagdadi hade förvandlats till ett slags dataålderns Djingis Khan, en blodtörstig skuggfigur som spred terror i islams namn.

Mycket litet är känt om al-Bagdadis privatliv. Han sägs ha två fruar och sex barn. Men något stilla familjeliv finns det knappast plats för. al-Bagdadi tillbringar aldrig två nätter i rad på samma ställe. Amerikanska attackplan och drönare är ständigt på jakt efter 46-åringen från Samarra. Ryktena om hans död kommer en dag att besannas. Frågan är när det sker.

– al-Bagdadi lever på lånad tid och han vet om det, konstaterar den israeliske terrorexperten Yossi Melman.

Fakta Abu Bakr al-Bagdadi Abu Bakr al-Bagdadi heter egentligen Awad ibrahim al-Badri och föddes 1971 i Samarra i mellersta Irak. I släkten finns både imamer och Saddamtrogna. al-Bagdadi anslöt sig först till rörelsen Muslimska brödraskapet men tyckte de var för menlösa. Efter USA:s Irakinvasion 2003 blev han jihadist och engagerade sig i irakiska al-Qaida, som han bidrog till att utveckla till dagens terrorsekt IS. al-Bagdadi har två fruar och sex barn. Han gillar fotboll och dyra klockor. ”Kalifen” sägs äga en Omega Seamaster värd minst 50 000 kronor. Fram till nyligen gömde han sig i Mosul. Visa mer