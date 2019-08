Erik Ohlsson: Irans utrikesminister besöker Stockholm - svartlistad av USA

Kanske är 59-årige Javad Zarif världens just nu mest stressade statsman. Åtminstone borde han vara det.

De senaste månaderna har nämligen en rad brännande frågor hopat sig över utrikesministerns grånade hjässa:

• Det globala kärnenergiavtal som år 2015 slöts mellan Iran och den så kallade P5 + 1-gruppen (USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina) är i rejäl gungning sedan USA ensidigt dragit sig ur avtalet. Så länge överenskommelsen gällde fanns hoppet att Iran skulle få fart på ekonomin, tack vare slopade sanktioner. Nu håller Irans oljeexport på att strypas.

• Iran står på gränsen till en väpnad konflikt med USA efter en rad incidenter kring Hormuzsundet, den smala vattenväg utanför Irans kust där en stor del av världens olja transporteras.

• En effekt av det spända läget är Irans beslag av två oljetankfartyg, svenskägda Stena Impero och Rifah från Förenade Arabemiraten.

Dessutom har Mohammad Javad Zarif sedan några veckor personligen drabbats av sanktioner från USA. Något som kan påverka hans medverkan i FN:s generalförsamlings stora möte i New York om en knapp månad.

Lägg därtill att Javad Zarif är omstridd bland några av Irans tyngsta maktfalanger - militären och det religiösa ledarskapet. Så sent som för ett halvår sedan var utrikesministern, som räknas som ”västvänlig” i Teheran, ytterst nära att få sparken. De USA-negativa fraktionerna i Iran försökte påverka president Hassan Rouhani att göra sig av med sin utrikesminister.

Å andra sidan har Javad Zarif varit i hetluften åtskilliga gånger förr. Som biträdande utrikesminister hade han det delikata uppdraget att försvara den dödsdom som Irans dåvarande allerhögste ledare Khomeini år 1989 riktade mot författaren Salman Rushdie för dennes ”hädiska” bok ”Satansverserna”.

Trots den föga avundsvärda uppgiften att resa världen runt som galjonsfigur för prästerskapet i Iran har Javad Zarif lyckats upprätthålla goda relationer med många av västvärldens ledare.

Det beror på hans obesvärade framtoning och goda engelska, förvärvad under sina år i USA, där Javad Zarif gjorde akademisk karriär. Han kommer från en from shiamuslimsk köpmannasläkt och skickades år 1977 som 17-åring till USA för att studera. Det ledde till en doktorsexamen i internationell rätt vid universitetet i Denver, och så småningom till rollen som FN-ambassadör för Iran i New York.

Att Iran och USA år 2015 kunde komma överens om det historiska kärnteknikavtalet anses i mångt och mycket ha berott på de goda personliga relationerna mellan Javad Zarif och USA:s dåvarande utrikesminister John Kerry.

Men det var då det. I dag är relationerna mellan USA och Iran genomusla. För USA:s nuvarande president Donald Trump är Iran dödsfienden som ska kväsas med ”maximum pressure”, ”maximal press”.

På måndagen möttes finske utrikesministern Pekka Haavisto och Irans utrikesminister Javad Zarif i Finland. I dag träffar Zarif Margot Wallström i Stockholm. Foto: Markku Ulander/AFP

Därför reser Mohammed Javad Zarif runt i världen för att rädda vad som räddas kan av kärnteknikavtalet. Detta är ett viktigt skäl till att han i dag möter Sveriges utrikesminister Margot Wallström i Arvfurstens palats i Stockholm.

Men de bägge utrikesministrarna kommer också att ta upp bilaterala frågor, exempelvis vad som ska hända med det svenskägda tankerfartyget Stena Impero som ligger påtvingat stilla i den iranska hamnen Bandar Abbas.

En annan känslig fråga är fallet med den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, som greps i Teheran i april 2016, anklagades för spioneri och dömdes till döden. Ledande människorättsorganisationer anser att åtalet är felaktigt och kräver att Djalali friges.