Erik Ohlsson: IS tar på sig terrordåden i Sri Lanka – men många frågetecken kvarstår kring attacken

Regeringsmedlemmar och säkerhetstjänst i Sri Lanka har kopplat påskdagens blodiga terrordåd till de jihadistiska extremistgrupperna National Thowheeth Jamaath (NTJ) och Jamiyyathul Millatu Ibrahim. Samtidigt har terrorsekten IS tagit på sig attackerna.

Enligt Ruwan Wijewardene, försvarsminister och ledande företrädare för högerliberala Förenade nationella partiet (UNP), är söndagens sex terrorattacker i Sri Lanka en hämnd för de 50 människor som dödades i masskjutningarna i två moskéer i staden Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars.

Över 40 människor har gripits och förhörts med anledning av Sri Lanka-dåden, däribland en syrisk medborgare, rapporterar Reuters.

Men trots att IS säger sig vara inblandat och de lankesiska myndigheterna gripit ett antal misstänkta är det fortfarande många omständigheter kring dåden som är oklara.

Nu försöker invånarna på Sri Lanka och en skakad omvärld få svar på flera frågor: vilka ingår i National Thowheeth Jamaath och Jamiyyathul Millatu Ibrahim? Om det verkligen är dessa marginella lokala grupper som ligger bakom attackerna, hur har planeringen och koordinationen med IS sett ut?

Innan påskdagens terrordåd var National Thowheeth Jamaath mest känt för att dess ledare, Mohammed Zaharan (även känd som Zahran Hashmi) försökte sprida sunniextremistisk förkunnelse via hatpredikningar på nätet. ”Thowheeth” eller ”tawhid” är ett centralt begrepp inom IS ideologi och syftar på enhet, att göra saker till ett. Det finns bara en gudomlig skapare och härskare, menar man. Alla nationsgränser, alla politiska ideologier, all nationalism är brott mot den gudomliga enheten.

NTJ har förekommit i den lankesiska nyhetsrapporteringen ett fåtal gånger. Bland annat i slutet av förra året, när polisen grep nio män som misstänktes ligga bakom vandalisering av Buddhastatyer i Mawanelladistriktet i centrala Sri Lanka. Under utredningen hittade polisen stora mängder kemikalier som används för bombtillverkning, bland annat 75 kilo rent amoniumnitrat. Fynden har kopplats till NTJ-sympatisörer.

Den andra gruppen som pekats ut, Jamiyyathul Millatu Ibrahim, har hittills inte haft någon känd koppling alls till Sri Lanka. Det är ett extremislamistiskt nätverk med täta band till IS som varit verksamt framför allt i Europa, bland annat i Tyskland och i Danmark, men förbjudits.

Frågan är om perifera grupper som National Thowheeth Jamaath och Jamiyyathul Millatu Ibrahim ens har tillräckligt med sympatisörer för att bidra till påskens attacker, som ju kräver åtskilligt av planering, samordning, materiella resurser och kännedom om underrättelsearbete.

IS kungjorde på tisdagen via sin propagandakanal Amaq att de ligger bakom påskens terror. Det skedde i ett kortfattat meddelande som inte innehöll några detaljer. IS-terroristerna har sedan länge haft som regel att ta på sig dåd med jihadistisk anstrykning, oavsett om de är inblandade eller inte. Allt för att uppnå sitt övergripande mål: att skapa ett polariserat samhälle och samtidigt öka på de etniskreligiösa spänningarna.

Att kartlägga jihadistiska terrorgruppers aktivitet i Sydasien (Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) ger delvis motsägelsefulla resultat. Enligt en nyutkommen rapport av det New York-baserade säkerhetsföretaget The Soufan Center håller terrornätverket al-Qaida på att stärka sin ställning i Sri Lanka med omnejd.

Studien beskriver hur al-Qaidas senaste avläggare, al-Qaida på den indiska subkontinenten (Aqis) bland annat hämtar näring av förföljelserna av de muslimska rohingyerna i Myanmar och av de indiska hindunationalisternas diskriminering av muslimer.

Men Sri Lanka har trots allt inte varit i fokus av dessa motsättningar. Och det har inte kunnat bevisas att terrororganisationer som IS och al-Qaida har direkt närvaro på ön. Dragningskraften från jihadister har hittills inte varit stor inom den muslimska minoriteten på Sri Lanka (cirka 10 procent av landets 22,5 miljoner invånare är muslimer).

En stor studie över utländska frivilliga i IS ”kalifat”, gjord av International Centre for the Study of Radicalisation, visar att av närmare 42.000 utländska IS-terrorister i ”kalifatet” kom bara drygt 30 från Sri Lanka, enligt den lankesiska regeringens uppgifter. Som en jämförelse kan sägas att omkring 300 IS-frivilliga svenskar reste till Irak/Syrien mellan 2013 och 2018.

Å andra sidan finns det sedan decennier ett mönster av terrorattacker riktade mot den kristna minoriteten i Sydasienregionen. På julafton år 2000 genomförde al-Qaida en serie självmordsattentat på olika platser i Indonesien, där målet var kristna. Attackerna gjordes i samarbete med den lokala jihadistgruppen Jemaah Islamiyah. 18 människor dödades.

På påskdagen för två år sedan dödades minst 75 människor och över 300 skadades när den sunniextremistiska pakistanska terrorgruppen Jamaat-ul-Ahrar attackerade påskfirare i en stor park i staden Lahore.

Det har gått precis en månad sedan Baghuz i östra Syrien erövrades från IS-terroristerna, den sista remsa land som ingick i IS självutropade ”kalifat”. De senaste årens intensiva angrepp mot IS hjärtland i Irak och Syrien har utan tvivel hämmat rörelsens förmåga att i västvärlden planera och genomföra de större samordnade attentat som vi sett exempel på de senaste åren: i Paris i november 2015 (137 döda, över 400 skadade) och Bryssel i mars 2016 (35 döda, över 340 skadade).

Men IS är långt ifrån uträknat, om någon nu trodde det. Det visas både i Syrien, där gerillaenheter från IS de senaste dagarna dödat 35 syriska soldater i närheten av Aleppo, enligt tv-kanalen Deutsche Welle.

Och nu på Sri Lanka, där omfattningen av IS inblandning i terrordåden visserligen är oklar, men där inget heller motsäger att terrorsekten verkligen spelat en operativ roll.

