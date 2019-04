Erik Ohlsson: När ”kalifatet” är borta satsar IS hårdare på att sprida terrorn globalt

När IS allerhögste ledare Abu Bakr al-Bagdadi framträdde via ett videoklipp på måndagskvällen var tidpunkten vald med omsorg. En dryg vecka har gått sedan de samordnade terrorattackerna i Sri Lanka, attentat som IS tagit på sig och som är ett av de blodigaste i världen på senare år.

Samtidigt har det gått två månader sedan USA:s president Donald Trump förklarade att IS nu besegrats, och fyra veckor sedan IS lämnade Baghuz i Syrien, det sista stycke land i det omtalade ”kalifatet”.

I videon uppmanar al-Bagdadi sina anhängare till nya attacker världen över. IS-ledarens budskap är att IS övergår från att hålla ett territorium – ”kalifatet” i Syrien/Irak – till att sprida global terror, gärna med hjälp av mindre, regionala jihadistgrupper, som National Towheed Jamath (NTJ) i Sri Lanka.

På sätt och vis är al-Bagdadis utspel ett svaghetstecken. För strategin att knyta till sig lokala terrorgrupperingar världen över är ju inte ny. Den har IS haft för ögonen ända sedan grupperingen blev globalt (ö)känd i samband med blixtoffensiven i Irak och Syrien 2014.

Terrorceller världen över attraherades av skräckväldet och ultravåldet. Exempelvis svor islamistgruppen Boko Haram i Nigeria trohet till IS redan år 2015. Samma år blev Egyptens våldsammaste jihadistgrupp, Ansar Bayt al-Maqdis (Jerusalems partisaner) en avläggare till Islamiska staten. Gruppen utropade ett ”emirat” under IS ”kalifat” på Sinaihalvöns norra del, och har sedan dess varit en ständig huvudvärk för den egyptiska militären.

IS har också länge haft för vana att ta på sig uppmärksammade terrorattacker som nödvändigtvis inte är direkt kopplade till rörelsen utan utförts av en eller flera sympatisörer.

Lördag kväll på Promenade de Anglais, Nice, 48 timmar efter terroristattentatet på samma gata 2016. Foto: Alexander Mahmoud

Ett exempel är lastbilsattacken på strandpromenaden i Nice i juli 2016, där 84 människor miste livet. Dådet utfördes av en ensam man med ytterst vaga kopplingar till IS, men terrorrörelsen tog snabbt på sig attacken. Allt för att uppnå målet: att öka på konflikten mellan muslimer och andra religiösa/etniska grupper, och på så sätt skärpa polariseringen i samhället och därmed spä på radikaliseringen.

Med andra ord: det nya skede i IS-terrorn som Abu Bakr al-Bagdadi talar om, det tillämpas ju redan. Skillnaden är egentligen att terrorsekten inte längre har sitt territorium, ”kalifatet”, att luta sig mot.

Ändå är både al-Bagdadis framträdande och efterspelet till Sri Lanka-attackerna en oroande påminnelse över hur svårutrotade terroridéerna är och den relativa maktlösheten hos terrorns bekämpare.