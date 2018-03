Erik Ohlsson: Så uppstod kvinnoförtrycket i Saudiarabien

För att förstå det måste man gå tillbaka till 1700-talet, långt innan den nuvarande nationen Saudiarabiens tillkomst. Då mejslade väckelsepredikanten Muhammad ibn abd al-Wahhab ut sin egen tolkning av sunniislam, en lära grundad på ytterst strikta och bokstavstolkande normer och värderingar.

al-Wahhab lierade sig med beduinstammen al-Saud som så småningom skulle gå segrande ur striden om makt och inflytande på den Arabiska halvön och som år 1932 utropade kungariket Saudiarabien.

Med wahhabiterna i ryggen kunde Saudiarbiens förste kung Ibn Saud hävda sin ”gudomliga” kungamakt som väktare över islams heligaste platser, Mecka och Medina. På köpet följde de regler som wahhabiterna satt upp och som i princip innebär en återgång till tillvaron så som den såg ut på profeten Muhammeds tid, på 600-talet.

Det handlar det om krassa ekonomiska realiteter – och på sikt om Saudiarabiens överlevnad.

När oljepengarna började strömma in på allvar till Saudiarabien i samband med 1970-talets oljekriser avdelades ett antal miljarder dollar till att sprida wahhabismens lära över världen. Från Bosnien till Bali reste sig skinande nya moskéer, finansierade av Saudiarabien.

Saudiernas oljetillgångar och de styrandes vilja att spendera miljarders miljarder på vapensystem medförde att västvärlden kom att se mellan fingrarna med de medeltida strafflagarna, den uppenbara könssegregationen och de flagranta kränkningarna av människorätten.

En annan nutidshistorisk händelse som drastiskt kom att påverka Saudiarabiens puritanska och kvinnoförtryckande vägval var den islamiska revolutionen i grannlandet Iran 1979. Shahväldet störtades av extremistiska shiamuslimer med ayatollah Khomeini som andlig ledare. Iran blev en islamsk republik, i praktiken en teokrati.

Wahhabismen, den striktaste formen av islam, håller på att släppa sitt grepp om den unga befolkningen i Saudiarabien. Foto: Roger Turesson

Majoriteten i Saudiarabien bekänner sig till islams andra huvudgren, sunni. Likafullt blev sunnitiska extremister inspirerade av den iranska revolutionen. I november 1979 ockuperade cirka 400 beväpnade upprorsmän islams heligaste plats, den stora moskén i Mecka. De tog pilgrimer som gisslan och krävde att Saudiarabien skulle lämna den västerländska väg landet slagit in på.

Ockupanterna höll ut i dryga två veckor innan de kunde fördrivas och avrättas. Händelsen blev en tankeställare för kungahuset, som beslöt att tillmötesgå de sunnimuslimska trosivrarna. Religionen gavs ökat inflytande och kvinnorna fick ta ett steg tillbaka.

Nu har förändringens tid kommit. Men det beror knappast på att kronprins Muhammad bin Salman plötsligt börjat anfäktas av feministiska tankegångar. Snarare handlar det om krassa ekonomiska realiteter – och på sikt om Saudiarabiens överlevnad.

Shejkerna kan inte räkna med ett ständigt stigande oljepris. Det betyder mindre pengar till statskassan och ett slut på den slösarmentalitet som rått ända sedan Saudiarabien etablerade sig som världens ledande oljenation. Nu är landets valutareserv på väg att tömmas, budgetunderskottet har skjutit i höjden och arbetslösheten bland de unga ökar. Oljepengarna kan helt enkelt inte försörja befolkningen längre.

Kronprinsen Muhammad bin Salman är drivande i att släppa på de strikta reglerna för kvinnor. Foto: Kevin Dietsch

Enligt kronprinsens ambitiösa framtidsplan Vision 2030 ska antalet kvinnor på arbetsmarknaden öka från 22 procent till 30 procent inom en tioårsperiod. Och för att lyckas med det måste de styrande ta bort det hinder som det kvinnliga körförbudet innebär. I dag kan en yrkesverksam kvinna tvingas betala en tredjedel av sin månadslön i transportkostnader.

Trots den extraordinära förändringstakten i det tidigare så slutna och stillastående Saudiarabien, finns det många tecken på hur djupt och fast tradition och religion sitter:

Vi bokar möten under bönetider vilket gör att vi får stå och vänta utanför kaféer – all service stänger ned helt och hållet under dygnets sex bönestunder. Vi går in på fel avdelning på restauranger, där det nästan alltid finns en ”familjeavdelning” och en särskild avdelning för män.

Vi träffar Arwa Alnaemi, en ung kvinnlig fotokonstnär som står på gränsen till internationellt genombrott, med smygtagna bilder på niqabklädda kvinnor som åker radiobil i en nöjespark. Arwa vill själv inte bli fotograferad – ”det har jag lovat min familj”.

Sarah Althabti, en ung kvinna som vi möter i Jeddah, berättar engagerat om sin tid som utbytesstudent i Birmingham och sina forskarstudier i orientalism, men hon markerar noga att hon inte vill ta oss i hand.

Det mest ökända exemplet på den fortsatta saudiska repressionen är fängslandet av bloggaren och människorättsaktivisten Raif Badawi.

Och det finns uppenbarligen en fin linje i det nya öppna Saudiarabien som inte får överträdas. För samtidigt som kungahuset med Muhammad bin Salman i spetsen rör upp en formlig sandstorm av förändringar, slår man hårt och skoningslöst mot den som så mycket som antyder en förändring av monarkins makt eller den rådande enväldesordningen.

Det mest ökända exemplet på den fortsatta saudiska repressionen är fängslandet av bloggaren och människorättsaktivisten Raif Badawi. Sommaren 2012 dömdes han till tio års fängelse, motsvarande två miljoner kronor i böter och tusen piskrapp för att ha skrivit kritiskt mot myndigheterna på ett webbforum.

Efter en första omgång med femtio rapp – tillhygget som används är en vattenindränkt rottingkäpp, tjock som en grövre trädgårdsslang – stoppades prygeln temporärt. Detta efter en storm av protester från världens alla håll. Men Badawi sitter fortfarande inspärrad i centralfängelset i kuststaden Dhahran.

Fängslandet och piskstraffet mot Raif Badawi har orsakat protester världen över. Foto: Daniel Leal-Olivas

Även hans försvarsadvokat, Walid Abu al-Khair, sitter i fängelse. al-Khair, som 2012 tilldelades Olof Palmepriset för sitt försvar av mänskliga och medborgerliga rättigheter, dömdes år 2014 till 15 års fängelse, bland annat för att ha ”skapat en icke-auktoriserad organisation” – i detta fall en fristående människorättsgrupp.

Och repressionen mot oliktänkande har knappast minskat. Bara i år har minst tre personer dömts till mångåriga fängelsestraff i Saudiarabien för till synes ringa kritik som framförts på sociala medier. Den saudiarabiska våren kanske har börjat, men den har långt ifrån slagit ut i full blom.

