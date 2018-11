Vad betyder åklagarens beslut?

– Det är tydligt att det officiella Saudiarabien bestämt sig för att landets starke man, kronprins Mohammed bin Salman, inte har något med mordet att göra.

Hur troligt är det?

– Ytterst osannolikt. Formellt är det ju kungen, Salman bin Abdulaziz, som styr Saudiarabien. Men denne har i praktiken lämnat över all makt till sin son Mohammed bin Salman. Och med det menas all makt – in- och utrikespolitiska beslut, militären, säkerhetstjänsten, rättsskipningen. Vilket innebär att det är närmast otänkbart att kronprinsen skulle sakna vetskap om en underrättelseoperation som den mot Jamal Khashoggi.

Vad kommer att hända nu?

– Inne i Saudiarabien vill man avsluta fallet så snart som möjligt – hugga huvudet av de anklagade och gå vidare. Men utanför Saudiarabien fortsätter mordet på Khashoggi att engagera beslutsfattare och opinionsbildare. Det finns en stark republikansk falang i USA:s kongress som vill införa sanktioner mot Saudiarabien. Turkiets president Erdogan driver på för att få tillstånd en FN-ledd undersökning om mordet, och han har stöd av en rad inflytelserika opinionsbildare. Erdogan har ju tidigare sagt att han är övertygad om att ordern att mörda Khashoggi kommer från högsta ort i Saudiarabien.