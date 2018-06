Etiopien och Eritrea närmare fred än på 20 år

Det är tack vare den nya premiärministern i Etiopien, den 41-årige Abiy Ahmed som sedan tillträdet i början av april dragit igång omfattande reformer i demokratisk riktning, som en öppning på den två decennier långa konflikten kunnat skönjas.

På tisdagen landade den första eritreanska delegationen på 20 år i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och möttes av en omfattande välkomstkommitté bestående av framstående atleter, sångare och religiösa ledare samt seniora regeringstjänstemän. Vägen in till centrala Addis Abeba hade dekorerats med de två ländernas flaggor och vid mötet talade representanter för båda länderna om att begrava stridsyxan för gott.

– I dag är en glädjens dag därför att två identiska folk och två generationer har separerats under den här tiden. Men genom att kämpa har vi nu öppnat dörren för freden, sade den eritreanska utrikesministern Osman Saleh som ledde delegationen tillsammans med Yemane Gebreab som är president Isaias Afewerkis högra hand.

Efter att den etiopiska premiärministern Abiy sagt till sina närmaste att göra sig redo för att fira nyår i den eritreanska huvudstaden Asmara den 11 september – de två länderna använder en äldre kalender – råder bättre förutsättningar än någonsin för att avsluta kriget som kostat minst 80 000 människoliv (se faktaruta). Samtalen fortsatte på onsdagen.

De samhälleliga kostnaderna har varit höga på båda sidor av den omtvistade gränsen. Båda länderna har militariserats kraftigt och demokratin har satts på undantag med hänvisning till konflikten samtidigt som en generation ungdomar tvångsrekryterats främst till den eritreanska armén, vilket spätt på flyktingströmmarna från det slutna landet.

Efter den etiopiska olivkvisten väntar omvärlden spänt på hur Eritreas president ska svara i handling eller om han avvaktar en etiopisk reträtt från staden Badme på gränsen.

Enligt journalisten och författaren Michela Wrong, som skrivit referensverket ”I Didn’t Do It For You” om Eritreas historia, finns det en hel generation av ledare på båda sidor gränsen som nu känner hur marken skakar under sina fötter. Detta gäller inte minst despoten Isaias som byggt sitt auktoritära system med hänvisning till säkerhetsläget. Om detta förändras kan hans position försvagas.

– Det kommer att bli väldigt svårt för Isaias att motstå trycket när det gäller att implementera flerpartidemokrati enligt författningen, släppa pressen fri och upphöra med tvångsrekryteringen av ungdomar till armén, säger hon på telefon från Storbritannien.

För den svenska journalisten Dawit Isaak, som suttit fängslad sedan 2001, ökar de långsiktiga chanserna att bli fri om regimen i Asmara försvagas även om det är med stark betoning på ordet långsiktiga. Vägen dit är lång och förändringsprocessen i Etiopien går nu så fort att många bedömare oroas av hastigheten i reformerna. Men ett Etiopien i förändring kommer sannolikt att skapa ett nytt politiskt landskap även i grannlandet Eritrea.