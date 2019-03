EU ger klartecken till uppskjuten Brexit – detta händer nu

Varför gick EU27 med på att ge Theresa May en förlängning?

– Hade EU-ledarna sagt nej hade vi gått mot en hård Brexit den 29 mars, den ursprungliga Brexitdagen. En hård Brexit betyder att britterna lämnar EU utan skilsmässoavtal, vilket har beskrivits som en krasch eller ett kaotiskt läge. Det vill ingen ha.

EU:s ledare nämner två datum i sin överenskommelse, 12 april och 22 maj. Varför det?

– Anledningen är det kommande Europavalet. Det pågår från 23 maj när Nederländerna börjar rösta till den 26 maj när bland annat Sverige röstar. EU vill att Storbritannien deltar i valet om man fortfarande är medlem i EU dessa dagar. Det påverkar datumen.

– Om Theresa May får igenom sitt Brexitavtal i parlamentet nästa vecka har landet till den 22 maj på sig att rent tekniskt få in avtalet i sin lagstiftning.

https://twitter.com/eucopresident/status/1108860241008050176

Varför finns då datumet den 12 april med?

– Om Theresa May inte får igenom sitt avtal i parlamentet har EU gett henne till den 12 april att lämna besked om Storbritannien ska delta i Europavalet och ansöka om en ytterligare lång fördröjning av Brexit. 12 april är sista datumet som britterna rent praktiskt kan ordna ett val för sina medborgare.

Hur ska Theresa May lyckas få brittiska parlamentet att rösta för Brexitavtalet redan nästa vecka?

– Det är den helt centrala frågan. Brexitavtalet, som EU och brittiska regeringen slöt i november, har redan röstats ned två gånger med stor majoritet i underhuset. Talmannen stoppade tidigare i veckan en tredje omröstning med hänvisning till regler från 1600-talet, som få kände till.

– Theresa May påstår dock att det pågår en rörelse bland parlamentarikerna om att stödja hennes förslag. Övriga EU-ledare har under toppmötet I Bryssel pressat henne hårt på vad hon gör om hon misslyckas med att få en majoritet. Trots allt måste 75 ledamöter byta sida, bland annat flera ur oppositionspartiet Labour eftersom Theresa May inte har alla sina egna Toryledamöter med sig.

Men vad händer om hon misslyckas?

– Det är faktiskt den mest troliga utgången, just nu är bäst att tillägga. Då blir 12 april den nya dagen då en så kallad hård Brexit kan inträffa.

Vad säger brittiska Labour om detta?

– Labourledaren Jeremy Corbyn vill stoppa en hård Brexit. Han har också varit i Bryssel i dag, vilket han sällan är, och talat med såväl de viktigaste förhandlingsmänniskorna i EU-maskineriet som flera stats- och regeringschefer. Corbyn försöker bygga en majoritet i brittiska parlamentet för en mjukare Brexit, som innebär att Storbritannien har nära ekonomiska relationer med EU.

Labourledaren Jeremy Corbyn på väg ut efter ett möte med EU:s Brexitförhandlare Michel Barnier på torsdagen. Foto: ARIS OIKONOMOU

– I klartext handlar det om att Storbritannien ska ingå i en tullunion med EU. Det skulle underlätta möjligheterna att hålla gränsen på irländska ön öppen och därmed värna fredsavtalet från 1998.

Vad anser EU27 om det?

– Budskapet från dem har hela tiden varit att Brexitavtalet inte går att omförhandla. Dock, hela tiden med tillägget att om Storbritannien ruckar på några av sina principer, ”red lines” på förhandlingsspråk, är EU berett att lyssna. Theresa May har konstant varit mot en tullunion. Jag tror att EU27 skulle välkomna en lösning där en tullunion ingår.

– Faller Mays avtal lär EU27 hålla någon form av kristmöte nästa vecka. Den 28 mars är ett datum som nämns.

Kan det bli en ny folkomröstning och att Storbritannien stannar i EU?

– Det finns många britter som hoppas det. Bland annat ordnas en jättedemonstration i London på lördag där folk från hela landet reser in och kräver att få rösta på nytt.

– Men, folket har redan fått säga sitt en gång när de röstade i juni 2016. Det är fullt berättigat att kritisera förutsättningarna för den omröstningen. Trots det står sig resultatet bra i uppföljande opinionsundersökningar. Fortfarande är britterna djupt splittrade och Brexit skulle kunna vinna igen.

Slutligen, vad säger brittiska folket om den cirkus som varit runt Brexit?

– Folket är oändligt trötta på att bara höra om Brexit på nyhetssändningarna och på att deras politiker inte ägnar sig mer åt viktiga inrikespolitiska frågor.

– Till det kommer att invånarna är missnöjda med regeringens Brexitförhandlingar. Enligt en opinionsmätning som tv-kanalen Sky gjort anser 90 procent att sättet som förhandlingarna skötts på är en nationell förödmjukelse.

https://twitter.com/SkyData/status/1108413519513427969

Läs mer. Sveriges kulturråd i London: Brexit har hämmat hela kultursektorn

Läs mer. Katrine Marçal: Kommer de brittiska lammen att klara sig?