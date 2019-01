Det första mordet ägde rum i Almere 2015 då den 56-årige ledaren för den iranska oppositionen Ali Motamed dödades och det andra i Haag 2017 då grundaren av ASMLA, Ahmad Mola Nissi, 52, dödades.

Båda sköts med flera skott i huvudet. Enligt nyhetsbyrån Reuters utvisades senare två iranska diplomater från Nederländerna. Ingen av dem ska dock ha haft med morden att göra, skriver De Volkskrant.

ASMLA står för Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz och är en separatistgrupp som vill få en egen stat i iranska Khuzestanprovinsen. Regimen i Iran betecknar gruppen som en terrorgrupp.

Enligt de nederländska myndigheterna är det ”mycket troligt” att Motamed och Nissi mördades av två agenter från den iranska militära underrättelsetjänsten, skriver Telegraaf.

Enligt Frankrike råder det ingen tvekan om att Iran låg bakom morden.

På tisdagen beslutade EU att frysa tillgångarna till de två misstänkta agenterna och den militära underrättelsetjänsten. EU sätter också upp samtliga på unionens terrorlista, skriver Reuters. Såväl Danmark som Frankrike har sedan tidigare varnat för att Iran planerar flera attacker i Europa sedan misstänkta iranska terrordåd avvärjts i båda länderna.

I slutet av oktober avslöjade den danska säkerhetspolisen Pet att en norsk-iransk man planerat ett attentat mot en ASMLA-ledare i Köpenhamn den 28 september. Mannen kunde gripas av den svenska säkerhetspolisen i Göteborg, och misstänks för att ha agerat på uppdrag av den iranska säkerhetstjänsten.

I slutet av juni 2018 meddelade de franska myndigheterna att man förhindrat en attack som skulle ha utförts mot iranska regimkritiker i Seine-Saint-Denis.

Iran har i sin tur anklagat ASMLA för att ha legat bakom terrorattacken mot en militärparad i Ahwaz den 22 september 2018 då 24 människor miste sina liv.