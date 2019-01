– Utträdesavtalet är den bästa och enda möjliga lösningen. Det kommer inte att omförhandlas, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i en debatt i EU-parlamentet, enligt TT.

Inställningen återges även av Sveriges nya EU-minister Hans Dahlgren (S) i en intervju med Reuters.

– Det finns inget rum för förhandlingar i utträdesavtalet. ”Backstop” (nödlösningen för gränsen mot Irland) är en del av avtalet så det är tydligt att omförhandlingar gällande det inte är möjligt, säger han.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk är också av åsikten att avtalet ”inte är öppet för omförhandling”. Han kommer att tala med Theresa May över telefon under onsdagskvällen.

EU:s uppenbart orubbliga inställning i frågan utgör ett problem eftersom en omförhandling gällande Irlandsgränsen var ett krav i det förslag som det brittiska parlamentet röstade igenom under tisdagen. May själv påpekade att det finns ”begränsad aptit” för sådana förändringar från EU:s sida, men var tvungen att utlova omförhandling för att få tillräckligt med röster.

Bara några minuter efter att förslaget röstats igenom kom en officiell kommentar från EU med budskapet att en omförhandling inte var möjlig, och Frankrikes president Emmanuel Macron varnade för att en avtalslös Brexit nu är något som alla parter måste förbereda sig för.

En talesperson för Theresa May uppger för Reuters under onsdagen att May hela tiden varit medveten om att hennes försök att omförhandla utträdesavtalet inte skulle vara en enkel uppgift.

– Men utgångspunkterna är väldigt tydliga: EU säger sig vilja att Storbritannien lämnar med ett avtal, och det vill vi också. Avtalet vi slöt med EU röstades ner av parlamentet med bred marginal så därför måste vi ändra avtalet för att kunna vinna stöd i parlamentet, säger talespersonen.

Om ingen överenskommelse kan nås i tid kommer Storbritannien lämna EU utan ett avtal den 29 mars.

Läs mer:

Katrine Marçal: Brexit-båten har inte ändrat kurs – isberget står kvar