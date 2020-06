EU:s expert: Extremt viktigt med smittspårning nu

I Solna norr om Stockholm, strax invid den dånande E4:an, ligger EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, den enda av unionens myndigheter som har sitt säte i Sverige.

Här möter vi Piotr Kramarz, ECDC:s biträdande forskningschef. Han är en veteran inom EU:s smittskydd, verksam på myndigheten i Solna sedan 2007.

Kramarz sträcker fram handen för att hälsa, och drar sedan snabbt tillbaka den i spelad förvirring. Den utsträckta handen var menad som ett absurt skämt. Medarbetarna på ECDC tar den sociala distanseringen på stort allvar, de flesta jobbar hemifrån. Myndigheten tar inte emot besökare, i motsats till den svenska Folkhälsomyndigheten några kilometer bort. Intervjun sker på en gräsplätt utanför byggnaden.

Piotr Kramarz är mycket noga med att inte uttrycka någon åsikt om olika länders strategier under pandemin. Foto: Thomas Karlsson

–Vi måste walk the talk. Vi säger till Europa att göra saker, då måste det märkas att vi själva tror på det, säger Kramarz.

ECDC fungerar som EU:s sambandscentral i smittskyddsfrågor. Här analyseras data som mynnar ut i riskbedömningar, varningar och råd till medlemsländerna och EU-kommissionen. Det viktigaste budskapet nu: även om smittspridningen minskar så är faran inte över. De studier som gjorts om hur många européer som har skydd mot covid-19 via antikroppar är nedslående.

– Det är osannolikt att något land i Europa har en tillräckligt stor andel människor med antikroppar för att förhindra nya utbrott av covid-19, säger Piotr Kramarz.

Hur stor är risken för en andra smittvåg under hösten?

– Det är extremt svårt att förutse. Men risken finns. Vi måste vara förberedda på det.

När vi möts har ECDC just presenterat sin senaste så kallade Rapid Risk Assessment- analys, den tionde i ordningen sedan pandemin började.

Den visar att smittspridningen minskat med omkring 80 procent i Europa (EU, Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein) sedan toppen på den europeiska kurvan nåddes omkring den 9 april.

Skillnaderna i Europa är dock stora. Sverige har med råge det högsta antalet nya fall just nu. Det mått som ECDC använder för att kartlägga smittspridning är antalet fall per 100.000 invånare under 14 dagar. I den senaste mätningen mellan 26 maj och 9 juni var Sverige det enda landet med fler än 100 (110.4) fall på den skalan. ECDC slår dock fast att detta delvis kan förklaras med ökad testning i Sverige under perioden.

– Teststrategier och antalet tester som utförs påverkar siffrorna, säger Piotr Kramarz.

Piotr Kramarz är mycket noga med att inte uttrycka åsikter om olika länders vägval under pandemin. Inte ett ord om Sveriges strategi kommer över hans läppar.

– Vi utvärderar inte ländernas olika åtgärder, säger han.

Vad tycker du om att många europeiska länder nu öppnar sina gränser för varandra, men inte för Sverige?

– Tillgängliga vetenskapliga data stöder inte att gränsstängningar skulle vara effektiva mot spridning av viruset, säger Kramarz.

– Hur människor agerar när de reser, som att hålla sig till regler om social distansering och annat, är mycket viktigare än olika åtgärder som vidtas vid gränsen. Liksom att det finns effektiva metoder för snabb diagnos och smittspårning på plats om någon skulle bli sjuk under en resa, säger Kramarz och fortsätter:

– Smittspårning är extremt viktigt i den här pandemifasen.

Piotr Kramarz började sin bana som infektionsläkare i staden Białystok i östra Polen. I Öst- och Centraleuropa har antalet döda och smittade varit betydligt lägre än i Västeuropa, ett faktum som nu ska analyseras.

– Något som kan ha spelat roll är att mycket av spridningen i väst kom efter att västeuropéer återvänt från semestrar under februari. Det var mindre sådant resande i Öst- och Centraleuropa, säger Piotr Kramarz.

– Och flera av länderna i öst införde mycket strikta åtgärder tidigt under pandemin. Det ser ut som om det var effektivt för att hejda smittspridningen. Det är sådant som vi nu försöker förstå, vilka åtgärder som fungerat vid vilken tidpunkt i olika länder.

”Vi måste konsekvent upprepa budskapet: pandemin är inte över. Viruset finns fortfarande där ute”, säger Piotr Kramarz. Foto: Thomas Karlsson

När Europas länder nu gradvis öppnar sina samhällen uppstår en möjlighet att få veta mer om vilka åtgärder som faktiskt hindrar smittspridningen i ett samhälle. När pandemin slog till genomfördes ett stort antal åtgärder ungefär samtidigt i många länder. Vad som varit verksamt och vad som varit meningslöst har inte gått att slå fast tidigare.

– Men när restriktionerna nu hävs så sker det på olika sätt i olika länder. Det ger oss möjlighet att se vad som fungerat och vad som inte fungerat så bra. Vi har inte resultaten än, men vi jobbar på det nu, säger Piotr Kramarz.

När coronapandemin nu antagit en ny skepnad i Europa uppstår nya utmaningar. I ECDC:s riskanalys nämns fenomenet ”isolation fatigue”, att människor inte orkar upprätthålla de nya avhållsamma vanorna efter flera månader av ensamhet.

– När olika åtgärder tas bort eller ändras så kanske människor uppfattar det som en signal om att pandemin är slut och att viruset är borta, säger Kramarz.

– Vi måste konsekvent upprepa budskapet: pandemin är inte över. Viruset finns fortfarande där ute. Det får naturligtvis konsekvenser för sommaren. Detta kommer inte att bli en normal semesterperiod.

Vilket är ditt viktigaste råd till européer som planerar sina sommarsemestrar?

– Människor måste vara medvetna om att det finns en smittrisk som är kopplad till resor. De måste själva vidta åtgärder för att minska riskerna, säger han.

I ECDC:s senaste rapport finns en sammanställning över vilka åtgärder som bör finnas kvar under de kommande månaderna, oavsett hur det går med smittspridningen. Här nämns handhygienen, två-metersregeln och arbetet från hemmen. Liksom fortsatta restriktioner för riskgrupper och nej till allmänna sammankomster.

Åtgärderna kommer ”påverka hur vi rör oss, arbetar, reser och roar oss under överskådlig tid. Denna förändring i våra liv kommer att fortsätta i någon form fram till att det finns ett vaccin eller effektiva läkemedel”, enligt rapporten.

Vad är du mest frustrerad över att du ännu inte vet om viruset?

– Det mest frustrerande är att vi inte vet så mycket om immuniteten. Det finns flera frågetecken. Om du har antikroppar, hur skyddad är du? Och hur länge är du immun om du har antikroppar? Svaret på de frågorna avgör så mycket, säger Piotr Kramarz.

ECDC - EU:s smittskyddsmyndighet ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) är EU:s smittskyddsmyndighet och finns i Solna norr om Stockholm. ECDC grundades 2005 som ett svar på SARS-pandemin. Myndigheten analyserar och tolkar data om smittsamma sjukdomar, ger vetenskapliga råd till medlemsländerna och EU-kommissionen, samt övervakar, analyserar och varnar för hot mot EU. ECDC har ingen makt över specifika åtgärder, sådant sköter medlemsländerna. Har 290 anställda, direktör är Andrea Ammon från Tyskland.