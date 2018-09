Expert: Ryssland vill i första hand underminera demokratin

Har ni pappersvalsedlar? undrar Michael Chertoff och spänner ögonen i mig.

– Bra. Med papper är valresultat svåra att manipulera. Men databaser med röstlängder måste ha gott skydd, så att inga uppgifter manipuleras. Det som också kan hända i ett val är att infrastruktur, som elnätet, attackeras och att vissa vallokaler inte kan öppna. Det bör finnas tydliga regler kring förlängda öppethållanden i så fall, så att alla kan rösta.

Utöver fysiska attacker på valprocessen handlar fientlig valpåverkan i första hand om påverkanskampanjer, främst med ryskt ursprung.

Försök att underminera demokratiska val har skett i en rad länder, och det finns inga skäl att inte vara vaksam även i Sverige, menar Michael Chertoff. Han var minister för nationell säkerhet i USA 2005–2009, och ägnar sig i dag åt cybersäkerhetsfrågor som konsult. Under några dagar i Norge och Sverige talar han om risker, sårbarhet och om hur man kan skydda sig.

Även om internet i dag finns överallt, också i till exempel vitvaror, går det att skydda sig. Utöver säkerhetsrutiner och flera nivåer av behörighet efterlyser Chertoff ett ökat samarbete mellan det offentliga och det privata, med information och varningar.

Med den tidigare Natochefen och danske statsministern Anders Fogh Rasmussen leder han organisationen Transatlantic commission on election integrity, som skapades i svallvågorna av presidentvalet 2016.

– Vad Ryssland eftersträvar är i första hand att underminera demokratin, inte stödja en särskild kandidat. I sociala medier ser i dag många väljare igenom ett ”rösta på X!” om avsändaren är ”Svetlana i Sankt Petersburg” men om det är en ”Ingrid i Göteborg” kanske det fäster. Har man yttrandefrihet kan man inte stoppa folk från att säga dumheter på internet, men man kan försvåra för ryssarna att maskera sig.

Inför de amerikanska mellanårsvalen till kongressen i november märks aktivitet från ryskt håll.

– I jämförelse med 2016 är det svårare att påverka den här gången, eftersom det inte handlar om ett enda, sammanhållet val. Men det är också lättare, eftersom det i praktiken avgörs på ett fåtal platser där utgången är oviss, och där det går att rikta in sig.

I mätningar av tillståndet för demokratin i världen har USA sjunkit under president Donald Trump. Michael Chertoff är nyvald ordförande för den politiskt obundna Freedom House, som utvärderar frihet och demokrati i världens länder.

– Det är extremt viktigt att vi inte hymlar med vad som händer hos oss.

Han tillägger att USA:s institutioner är starka, och att Trump, ”om man bortser från retoriken”, genomför ungefär vad man kunde vänta sig av en republikansk president.

Men man kan inte bortse från Twitter?

– Nej. Och vad han gör där är inte hälsosamt, säger Michael Chertoff, som själv är republikan men stöttade Hillary Clinton i valet 2016.

Han ser en fara i presidentens attacker på medierna, och han ser landet polariseras:

– Men vi har sett det förut. Under 1960-talet hade vi upplopp, protester och mord, som Sovjet på den tiden för övrigt understödde, även om metoderna då var mindre sofistikerade. Jag tror att vi kommer att få se en ökning i ideologiskt motiverat våld, och inte från jihadister, utan från höger- och vänsterextremister. Minns Charlottesville förra året. När man talar om cybersäkerhet måste man ta in den ideologiska terrorismen - Breivik i Norge är ett annat sådant exempel.

I USA pågår den särskilda utredaren Robert Muellers undersökning om samröre mellan Trumpkampanjen och Ryssland. Mueller är en person som Michael Chertoff känner väl: timmarna efter terrorattacken 2001 satt han, då chef för justitiedepartements kriminalenhet – och med den dåvarande FBI-chefen Mueller för att utröna vem som låg bakom flygplanskapningarna och hur USA skulle svara.