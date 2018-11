Till höger finns regeringspartiet, populistiska Lag och rättvisa, PIS. Till vänster om det Medborgarplattformen, PO, och dess allierade.

I mitten finns ingenting. Bara en klyfta som blir allt djupare.

Polen befinner sig i en situation inte olik den i USA, med liberala väljare i storstäder och konservativa i landsorten. Och med allt färre kontakter och samtal mellan de två grupperna.

I stället för dialog och kompromisser ägnar sig politiker från de båda lägren åt verbal pajkastning, och inga metaforer tycks för grova när motståndarsidan ska svärtas ner.

I måndags rapporterade polska medier om hur kulturminister Piotr Glinski beskriver oppositionens retorik mot PIS i en intervju för konservativa veckomagasinet Wprost:

– Språket gentemot Lag och rättvisa går ut på att exkludera, förinta, avhumanisera, avlegitimera – precis som judarna behandlades av Goebbels.

Kommentaren har vållat stor upprördhet. Samtidigt hänvisar många från regeringssidan till en kommentar PO-ledaren Grzegorsz Schetyna fällde för inte länge sedan om PIS som en svärm med gräshoppor “som måste skakas ut ur vår stats friska träd”.

Å andra sidan: när den statskontrollerade TVP rapporterade om detta kopplade man uttalandet till bilder från Rwanda 1994, och berättade att tutsier beskrevs som ”kackerlackor” av huturegimen när folkmordet förbereddes.

Detta är bara några exempel på hur inflammerad retoriken har blivit i Polen, något som gör samarbete över partigränsen allt mindre sannolikt.

Men splittringen finns inte bara inom den politiska klassen, utan också i befolkningen som grovt sett är delad i en liberal, EU-vänlig halva å den ena sidan och en konservativ, nationalistisk å den andra.

Motsättningarna är så stora, och det ömsesidiga föraktet så djupt, att gamla vänner i många fall har slutat tala med varandra av politiska skäl. När jag själv talar med polacker säger de påfallande ofta att de inte känner en enda person från ”den andra sidan”.

I en del fall löper den politiska klyftan rakt genom en familj. Ett ofta uppmärksammat exempel är bröderna Kurski, där Jacek är chef för det statliga tv-bolaget och profilerad antiliberal ideolog, medan Jaroslaw är chefredaktör för Gazeta Wyborcza, den stora liberala tidningen i Polen.

Delningen av landet visade sig tydligt i lokalvalen i oktober, då PIS gick fram i andel av rösterna totalt och erövrade flera regionala församlingar som tidigare styrts av oppositionen.

Samtidigt var PO totalt överlägset i städerna. I Warszawa vann den liberale kandidaten borgmästarvalet med 57 procent mot 29 för PIS. Resultaten var liknande i Krakow, Gdansk, Wroclaw, Lublin – i stort sett varenda polsk stad över 50.000 invånare.

Förenklat handlar klyftan om hur man ser på PIS och dess ledare, Polens starke man Jaroslaw Kaczynski, om vilken del av partiets politik man tycker är viktigast.

Efter tre år vid makten har PIS gjort sig till ovän med EU-kommissionen och många EU-länder efter bland annat reformer av domstolsväsendet som många menar hotar rättsstaten och demokratin i Polen. Statliga medier, med TVP i spetsen, har förvandlats till rena propagandaorgan.

Samtidigt kan regeringen peka på starkt tillväxt och sjunkande arbetslöshet. En rad fördelningspolitiska reformer – bland annat ett nytt barnbidrag – är populära och Polen fick nyligen toppbetyg när organisationen Oxfam rankade länder efter hur de bekämpar ojämlikhet och barnfattigdom.

Polens opposition kämpar för det mesta i motvind, med motviljan mot PIS och Kaczynski som enda sammanhållande kitt. Någon riktigt karismatisk ledare finns inte – om man inte räknar förre premiärministern Donald Tusk, nu ordförande i EU-rådet.

Denne Tusk är PIS stora hatobjekt, och Jaroslaw Kaczynski brukar beskylla honom för att ha orsakat brodern och expresidenten Lech Kazcynskis död i en flygolycka i Ryssland 2010, anklagelser som inte underbyggs av några som helst bevis.

När Polen firade 100 år som självständigt land den 11 november var Tusk på plats i Warszawa som EU:s representant. Under en ceremoni vid den okände soldatens grav placerades EU-ordföranden i femte raden av dignitärer, och president Andrzej Duda undvek att nämna honom vid namn.

Till saken hör att många förmodar att Tusk kommer att ställa upp i nästa presidentval i Polen, år 2020, och då kommer att ställas mot just Duda som står PIS nära. Hans EU-mandat går ut i november 2019.

Den polska konservativa pressen är redan upptagen med att varna för Tusks återkomst, med braskande rubriker.

”Mardrömmens återkomst” förkunnar tidskriften Sieci till en helsidesbild av en bister Tusk.

Magasinet Do Rzeczy drar till med en skruvad version av det nya Polen som väntar under en liberal president: muslimska kvinnor i heltäckande burka flankerade av en lättklädd transvestit med regnbågsflagga. Allt under rubriken ”Gud bevare oss från Tusk”.

https://twitter.com/danieltilles1/status/1064265292321341442