Extrema luftföroreningar i Delhi – trots ”fel” årstid

New Delhi har den farligaste luften bland världens huvudstäder, men normalt är problemen störst i november när kylan kommer och bönderna i flera delstater bränner avfall på sina åkrar. De senaste dagarna har det uppmätts nivåer som är mångdubbelt högre än Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärde. Megastaden ligger inbäddad i en kompakt gulaktig dimma som aldrig lättar.

– Jag har vaknat med panikkänslor de senaste dagarna. Jag har andats in smog, inte luft. Det sticker i halsen känns tungt i bröstet. Dessutom är det 40 grader varmt ute, säger Vijay Kumar, student i förstaden Gurgaon, till DN.

– En granne, en äldre man, åkte till sjukhuset för att få syrgas för någon dag sedan. På tv uppmanas vi att inte gå ut, men de flesta måste ju jobba. Jag använder munskydd, men det gör ingen större skillnad.

Brandkåren i Delhi spolar gatorna med vatten för att få dammet att lägga sig. Den senaste veckans dåliga luft förklaras med en sandstorm i delstaten Rajasthan i kombination med att monsunregnen är sena i år.

Faktum är dock att luften har varit ”dålig” eller ”mycket dålig” alla dagar utom en i mars, april och maj. Bara den 12 april var nivån av de farligaste partiklarna ”normal”, enligt Central Pollution Control Board.

Normalt är det utsläpp från industrier och koleldade kraftverk är tillsammans med trafiken de största bovarna bakom den dåliga luften. Nio miljoner bilar och motorcyklar rullar på huvudstadens gator och varje dag fylls trafiken på med 1.400 nya fordon. Till detta ska läggas de tiotusentals diesellastbilar som varje dygn passerar Delhi, som saknar förbifarter.

Läs också: Småbarn får syrgas för att klara världens farligaste luft

Det finns många larmrapporter om hur den giftiga luften påverkar invånarna i huvudstaden. Nästan vartannat skolbarn har problem med lungorna. Hjärtsjukdomar, astma och antalet fall av stroke ökar.

Lungspecialisten Arvind Kumar säger att cancerpatienterna i Delhi är yngre, oftare kvinnor och ickerökare än på andra platser i Indien.

– Jag ser aldrig några rosafärgade lungor längre. Alla i New Delhi har svarta lungor, sa Arvind Kumar i en intervju med DN för ett halvår sedan.

– Att bo i Delhi motsvarar att röka 10–15 cigaretter varje dag, året runt. Det gäller alla – från nyfödda till premiärministern. De skador som uppstår på lungorna går aldrig att reparera.

Att bo i Delhi motsvarar att röka 10–15 cigaretter varje dag, året runt.

Det är inte bara i New Delhi som luften är förorenad och farlig att andas. När WHO tidigare i år mätte nivån av föroreningar i nästan 2.000 storstäder återfanns 14 av de 20 värst drabbade städerna i Indien. Bottenplatsen innehas av Kanpur i delstaten Uttar Pradesh med tre miljoner invånare.

Enligt en undersökning som publicerats av The Lancet orsakas 1,8 miljoner dödsfall varje år i Indien av luftföroreningar.

I Delhi finns det många exempel på människor som har valt att flytta på grund av luftföroreningarna. I vissa medelklassområden har priserna på bostäder fallit. Flera utländska företag och ambassader avråder medarbetare med små barn från att söka tjänster i den indiska huvudstaden.