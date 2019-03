Den mordmisstänkte 28-åringen Brenton Tarrant filmade terrorattacken där 50 personer miste livet. Den 17 minuter långa videon sändes direkt på hans Facebooksida.

Den ursprungliga videon plockades bort av Facebook ungefär en timme efter att den hade sänts, men då hade kopior redan börjat laddas upp av användare från hela världen. Filmen spreds även på andra hemsidor och plattformar de följande dygnen.

Facebook, Twitter och Instagram har stängt Brenton Tarrants konton – och har sedan fredagens attacker försökt att begränsa spridningen av videon, men bara delvis lyckats. På söndagen meddelade Mia Garlick, talesperson för Facebook i New Zeeland, att företaget under de första 24 timmarna raderade 1,5 miljoner kopior av videoklippet, skriver brittiska The Guardian.

Omkring 1,3 miljoner uppladdningar av klippet ska enligt henne ha fastnat i företagets automatiska skyddsfilter, medan cirka 300.000 kopior raderades av moderatorer sedan de redan laddats upp, och därmed blivit synliga för Facebook-användare.

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern sade på söndagen att hon skulle kontakta Facebook, och att det finns ”ytterligare frågor som måste besvaras” gällande företagets, och andra sociala mediers, hantering av videoklippet och dess spridning, skriver New Zealand Herald.

Facebook lanserade möjligheten för användare att livesända videoklipp 2016 och företaget är ett av flera som byggt enormt lönsamma verksamheter på plattformar som gör det enkelt för privatpersoner att sprida eget material. Nu kämpar techföretagen med att hantera sina egna skapelsers innehåll.

Fredagens skandal är långt ifrån den första där filmer på mord och andra grova brott visats på Facebook. I december förra året spreds filmer från mordet på två skandinaviska kvinnor i Marocko, även vid det tillfället var det svårt för techjättarna att begränsa spridningen.

Sociala medieplattformar som Facebook använder mjukvara som kan hindra identiska kopior av en redan blockerad video från att laddas upp. Men genom att redigera den ursprungliga videon eller att filma videon när den spelas på en annan skärm har människor kunnat lura programmen i syfte att ladda upp mordvideon.

Inte alla versioner av det ursprungligen 17 minuter långa klippet från terrordådet innehåller delar som normalt sett skulle bryta mot Facebooks regler för videouppladdning. Vissa klipp bryter till exempel innan Brenton Tarrant går in i al Noor-moskén, där han misstänks ha skjutit ihjäl 42 människor. Men Facebook har valt att blockera alla videoklipp som har sitt ursprung i videon från attacken.

– Utifrån respekt för alla människor som påverkats av denna tragedi, och den oro som lokala myndigheter ha uttryckt, så avlägsnar vi även alla redigerade versioner av videon som inte visar grafiskt innehåll, sade Facebook Nya Zeelands talesperson Mia Garlick, enligt brittiska The Guardian.

