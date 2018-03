Falsk bild på 18-åring som överlevde skolmassaker sprids i USA

Under helgen ägde March of our lives, en landsomfattande protest mot USA:s vapenlagar, rum. Demonstrationerna var en direkt reaktion på skolskjutningen i Florida den 14 februari i år. I massakern, den tredje dödligaste skolskjutningen i USA:s historia, dödades 17 personer och 15 skadade.

På scenen i Washington under lördagen var det framför allt ungdomar som överlevde skjutningen som talade. Och mest uppmärksamhet väckte 18-åriga Emma González som stod tyst på scenen i fyra minuter, så lång tid som det tog för gärningsmannen att döda 17 personer på hennes skola.

González har kommit att bli en förgrundsgestalt för rörelsen som vill ha hårdare vapenlagar i USA. Foto: Alex Brandon/AP

González har sedan hon först talade tre dagar efter att skolskjutningen ägt rum kommit att bli något av en frontfigur för den nya rörelsen av ungdomar som kräver hårdare vapenlagar, men har fått utstå hårda attacker från meningsmotståndare.

Kort efter González tal under lördagen kom en manipulerad videosnutt att få stor spridning bland motståndare till hårdare vapenlagar. Klippet, där González till synes river sönder den amerikanska konstitutionen delades bland annat av den amerikanska skådespelaren Adam Baldwin.

Men videoklippet är manipulerat, och kommer egentligen från en bildserie i Teen Vogue, där González syns riva sönder en måltavla. Detta uppmärksammades bland annat av Donald Moynihan, professor vid University of Wisconsin-Madison, i en tweet som retweetats närmare 100.000 gånger.

Baldwin kom timmar efter sin tweet att hävda att hans ursprungliga delning av klippet, med texten ”#Vorwärts!”, det tyska ordet för ”framåt”, var politisk satir. Detta har inte stoppat spridningen av den manipulerade bilden.

Bilden är en av flera som spridits under den senaste månaden med syfte att misskreditera González och rörelsen för hårdare vapenlagar. Bilder där González, som har kubanska rötter, syns med en kubansk flagga fastsydd i sin jacka har spridits som belägg för att hon stödjer den kubanska regimen och flera av ungdomarna har ogrundat pekats ut som skådespelare.

Senast under söndagen publicerade konspirationssajten Yournewswire en spridd artikel som hävdade att den ungersk-amerikanska miljardären George Soros betalat människor för att medverka i March of our lives. Källan till påståendet var en annons som sökte personer som kunde sälja merchandise i samband med demonstrationen, men som inte nämnde något om att få betalt för att demonstrera. Samma konspirationsteori, att Soros iscensatt demonstrationen, spreds tidigare i februari av den tidigare Wisconsinsheriffen David Clarke.