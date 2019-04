Falska påståenden sprids efter Notre-dame-branden

I samband med att fakta och nyheter om den brand som drabbat den anrika Notre-Dame-katedralen i Paris spreds började sociala medier också fyllas av konspirationsteorier och grundlösa påståenden om händelsen.

Bland annat spred åtminstone två falska Twitterkonton påståenden om att bevis för att branden skulle vara anlagd kommit fram. ”CNN kan nu bekräfta att Notre-Dame-branden var resultatet av en terrorattack”, skrev ett nu borttaget konto med namnet ”CNN Politics 2020”. Ett annat konto, ”USfoxnews”, påstod att den amerikanska kongressledamoten Ilhan Omar hyllat branden. Ett annat konto publicerade en nu borttagen video från branden med en pålagd röst som skriker ”Allahu Akhbar” och ett påstående om att någon ska ha skrikit detta i samband med branden.

En annan obekräftat uppgift, som spreds bland annat av konspirationssajten Infowars, gjorde gällande att en arbetare vid platsen berättat att branden var anlagd. Källan till påståenden var en nu borttagen tweet från en person som påstod sig känna en person som fått det berättat av en person vid platsen. I skrivande stund är artikeln fortfarande tillgänglig på Infowars sajt.

Ett stort tema har varit obekräftade uppgifter om att branden ska vara ett resultat av ett muslimskt terrordåd. ”Det här är ingen olycka”, skrev den högerextrema debattören Ingrid Carlqvist på Twitter med en länk till en artikel om branden. Liknande påståenden spreds bland annat i Facebookgrupper som ”Stå upp för Sverige”. Detta budskap har bland annat förts fram genom att en artikel från 2016 om en bil som hittades i närheten av katedralen och som innehöll bensintankar och ”text på arabiska”.

Även Googles videotjänst Youtube har anklagats för att föra fram falsk information i samband med branden. Detta på grund av att Youtubes verktyg som syftar till att motverka spridningen av konspirationsteorier kopplat samman branden med 11 september-attackerna 2001. Youtube-verktyget, som innebär att en länk till wikipediaartikeln konspirationsteorin handlar om publiceras under konspirationsvideor, lade in en länk till artikeln om 11 september-attackerna under alla livevideor från Notre Dame-branden.



Youtube har i ett uttalande till tekniksajten Gizmodo bett om ursäkt för misstaget.

”Vi är djupt sorgsna över den pågående branden i Notre-Dame-katedralen. Förra året introducerade vi informationspaneler med länkar till källor som Encyclopedia Britannica och Wikipedia vid ämnen som ofta är föremål för desinformation. De här panelerna styrs av algoritmer och ibland gör våra system fel. Vi tar nu bort rutorna vid videor om branden.”, skriver en talesperson för teknikjätten.

