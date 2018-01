Familjen Hijazi i Gaza försöker se framåt fem år efter katastrofen

– Jag får huvudvärk av drönarnas surr, säger Mustafa Hijazi, en gänglig ung man som sedan det värsta drabbat hans närmaste har fått axla det tunga ansvaret som familjens överhuvud.

De israeliska drönarna, som ser allt som händer på marken, surrar ilsket över flyktinglägret Jabaliya i norra delen av Gaza. Oftast är drönarna osynliga, men någon gång kan en av dem synas som en liten mörk prick i den blådisiga skyn.

De obemannade spionplanen är en ständigt närvarande stressfaktor, som påminner Gazas invånare om hur isolerade och kontrollerade de är – inte bara på land och till havs, utan också från luften.

De påminner också om den dödliga fara från himlen som med ojämna mellanrum slår ned på befolkningen på den kringskurna Gazaremsan; vintern 2008–2009, hösten 2012 och sommaren 2014 genomförde de israeliska försvarsstyrkorna massiva bombkampanjer, som svar på de raketattacker som Hamas och andra islamistiska grupper riktat mot städer och byar i södra Israel.

Tragedin hemsökte Mustafa och hans närmaste under det näst senaste kriget i Gaza. Det var i november 2012, under en dryg vecka av flygbombningar, då 162 palestinier dödades (liksom sex israeler i raketattacker) och fler än 600 sårades.

Tre av de dödade var Mustafas far Fouad Hijazi och de två yngsta barnen i skaran, fyraårige Muhammed och tvåårige Suhaib.

Deras öde fick genklang i hela världen genom DN-fotografen Paul Hansens bild på de två småpojkarna som bärs till begravningen i öppna kistor av förtvivlade släktingar. Bilden utsågs år 2013 till världens bästa bild av World Press Photo.

Begravningen av de två pojkarna. Foto: Paul Hansen

På ena väggen i familjens hus sitter en tavla med fotografier av dessa tre familjemedlemmar, tagna när de ännu är i livet, tillsammans med en tonårig son, även han med namnet Muhammed, som hade dödats av en israelisk drönare fyra år tidigare.

När DN besöker familjen Hijazi i deras återuppbyggda hus i flyktinglägret Jabaliya är det fredagshelg, och hela den återstående familjen är samlad.

Av de nio barn som Amina Hijazi fick tillsammans med sin Fouad är sex i livet. Och livet fortsätter även i Gaza. De två äldsta sönerna har gift sig och fått egna barn. 25-årige Mustafa har fått dottern Amina, 1,5 år och alldeles nyfödde sonen Fouad – namngiven efter farfar. Hans bror Ashraf, 21, har fått sonen Majid, som nu är sex månader.

Strax före lunch går Mustafa iväg en stund för fredagsbönen i kvarterets moské, medan kvinnorna stannar i huset och förbereder middagsmålet.

Mustafa återkommer från bönen. Där talade imamen om terrorattacken mot en moské i norra Sinai i Egypten under slutet av november, då över 300 människor miste livet. Imamen fördömde extremisterna som mördare och förklarade att de förkastas av Gud.

Mustafa Hijazi med lillebror Musaib, 8 år, och dottern Amina, 18 månader. Foto: Paul Hansen

Modern Amina Hijazi, som fortfarande är märkt av förlusten av sin man och tre av sina barn, får hjälp av sonen Ashraf att stega iväg mot köket. Men hon klarar sig inte hela vägen. Benen viker sig under henne och hon sjunker ner på en säng.

Under bombangreppet för fem år kastades hon upp i luften av tryckvågen och vid fallet slog hon i huvudet i trappan. Hon fick en huvudskada och hennes tillstånd har sedan dess försämrats; nervproblem, yrsel, diabetes, problem med livmodern och epilepsi.

– Jag måste ta tjugofem olika mediciner varje dag, men en del läkemedel är för dyra för mig. En ask med tabletter kan kosta så mycket som hundra dollar. Lite hjälp får jag av humanitära organisationer, men det räcker inte. Och ibland har inte apoteken den medicin som jag behöver, säger hon.

Hon ser blek och resignerad ut, och betydligt äldre än sina 48 år. Men barnbarnen är en ljusglimt som gör henne stolt och glad.

– Gud har gottgjort mig för våra förluster. Han glömmer inte bort oss. Ta bara en sådan sak som att lille Fouad föddes just på femårsdagen av sin farfar Fouads begravning!

Amina säger att hon är tacksam för att ha sin familj omkring sig.

– Men jag har inte mycket hopp om framtiden. Gränsövergångarna är stängda, och häromdagen bombade de israeliska planen Gaza igen. Varje gång jag hör bomber påminns jag om det som hände oss, och så tänker jag på de andra som drabbas och får gå igenom samma smärta som vi. Jag är säker på att ett nytt krig snart kommer över oss.

Ashraf Hijazis fru Basma tillsammans med Mustafas lillebror Musaib, 8, och nyfödde Fouad. Foto: Paul Hansen

En stund senare, när vi är på tu man hand, talar Mustafa bekymrat om sin mor:

– Mamma kan inte lämnas ensam, om hon skulle ramla kan hon mycket väl dö. Hon borde egentligen komma utomlands för att få riktig vård. Men blockaden av Gaza från både Israel och Egypten gör det omöjligt.

Familjen Hijazi försöker se framåt, men den trasiga och disharmoniska omgivningen är knappast särskilt gynnsam för en nystart. Den överbefolkade landremsan de lever på är kringskuren och ekonomin befinner sig i ständig kris. Drygt 60 procent av Gazasborna under 25 år beräknas vara arbetslösa.

Mustafa har visserligen jobb i en klädbutik, men affärerna går så trögt att hans chef låter honom vara hemma tre dagar i veckan.

Hans yngre bröder, Ashraf och 18-årige Osama, som har slutat skolan, arbetar på en mc-verkstad.

Det är de tre äldsta bröderna som ska försörja hela familjen, men det räcker inte till mycket mer än mat för dagen, och knappt till läkemedel för Amina.

– Trots sjukdomen är hon ändå den lyckligaste i det här huset, säger Mustafa.

Mamma Amina Hijazi, 48, har blivit sämre och har svårt att gå. Mustafa är orolig. Foto: Paul Hansen

Han ser själv inga utsikter till bättre tider. Det omtalade försoningsavtalet mellan de rivaliserande fraktionerna Hamas, som styr i Gaza, och Fatah, som kontrollerar det palestinska självstyret på Västbanken, tror han aldrig kommer att genomföras. Vilket betyder att palestinierna har hamnat i en ond cirkel.

– Om det inte blir försoning lär det bli ett nytt krig. Och då kommer Hamas att få större kontroll över Gaza. Vilket leder till nya krig framöver.

Mustafas yngste bror Musab, som i dag är åtta år, men bara var två år när familjens hus förstördes i ett israeliskt bombangrepp, skakar på huvudet när jag frågar om han kan minnas händelsen.

Men han säger att han kan komma ihåg att hans pappa Fouad brukade ge honom saft och kakor. Om det är en verklig minnesbild, eller något han har fått berättat för sig, går inte att veta.

Mustafa säger:

– Musab var så liten då. Men när han tittar på bilderna på väggen vet han att de är hans pappa, den två år äldre brodern Muhammed och tvillingbrodern Suhaib. När han förlorade dem var det en chock och han kunde inte tala på lång tid; han blev ensam när fadern och lekkamraterna var borta, och dessutom försvann mamman till Egypten för långvarig sjukhusvård.

Själv är Mustafa lika arg på israelerna och lika sorgsen som för fem år sedan. Han säger att hans glädjeämne i livet är att kunna bjuda på kaffe och sötsaker för att fira sitt nya barn.

– Trots allt har jag förlorat min pappa och tre bröder. Det är en sak som aldrig kan göras ogjord och det kan inte kompenseras. De som dödade oskyldiga människor är brottslingar.

Innan vi skiljs åt säger han: